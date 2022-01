Foiba di Basovizza sito di interesse culturale

La Foiba di Basovizzia ha ottenuto il riconoscimento in qualità di sito di interesse culturale da parte del Ministero della Cultura.



"Come Open Sinistra Fvg esprimiamo soddisfazione per il riconoscimento al monumento che ricorda gli antifascisti fucilati nel 1930 a Basovizza dal regime fascista - commenta il consigliere di Open Sinistra Fvg Furio Honsell -. A quasi un secolo di distanza viene riconosciuto il significato della loro Resistenza. Ci auguriamo inoltre che Comune e Regione decidano al più presto di riqualificare decorosamente anche il "poligono di tiro" di Opicina presso il quale tante fucilazioni sono avvenute ad opera dei nazifascisti. Non è accettabile che un luogo che ha visto tanta sofferenza non permetta di onorare quelle vittime con la dignità che meritano - conclude il consigliere regionale Honsell -".