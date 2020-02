Foibe, cancellare la scritta Tito dal Sabotino

"È tristissimo continuare a leggere il nome di Tito ogni volta che, da Gorizia e da Nova Gorica, si volge lo sguardo verso il Sabotino". Il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin, nei giorni dedicati al ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano fiumano e dalmata, rivolge un appello a tutti, comprese le Autorità Democratiche Europee e in particolare le istituzioni italiane e slovene, affinché si impegnino a far cancellare la scritta "Tito" che campeggia lungo il versante del monte Sabotino, sostanzialmente a cavallo dell'ex confine tra Italia e Slovenia.

"Non è la prima volta - aggiunge - che chiediamo giustizia per la memoria delle vittime di Tito, e già oltre un anno e mezzo fa, insieme al collega De Carlo (FdI) e altri, abbiamo presentato una proposta di legge per revocare le onorificenze a Tito; ma al momento non è stata ancora inserita nel calendario dei lavori di Camera e Senato. Italia e Slovenia, due paesi che si riconoscono nello spirito di pace europeo, devono collaborare affinché al più presto si giunga a rimuovere la scritta dal Sabotino, offensiva per la memoria delle vittime della atroce dittatura titina”.