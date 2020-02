Foibe ed esodo, continua lo scontro politico

Non si placano le polemiche politiche sul dramma delle Foibe e dell'Esodo. Dopo le tensioni ieri in Aula, dove era in discussione la legge promossa dalla maggioranza, oggi continua lo scontro tra centrodestra e Pd. “Chi nega il massacro di migliaia di italiani uccisi dai partigiani titini e descrive le foibe come ‘fosse comuni usate per disbrigare una montagna di cadaveri’ è un negazionista, non degno di far parte di assemblee elettive", attacca Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg. "Le parole pronunciate ieri dal consigliere regionale Igor Gabrovec fanno rabbrividire per l’ignoranza e la volontà mistificatoria della storia. Parole che vanno in totale contraddizione con la legge istitutiva del Giorno del Ricordo e delle recenti definitive parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nonostante alcuni dissidi, Gabrovec fa ancora parte del gruppo consiliare del Partito democratico: ci attendiamo una presa di distanza, altrimenti sarebbe ragionevole dedurre che anche gli esponenti del Partito democratico del Fvg ritengano le foibe una cavità carsica usata come fossa comune, e non il simbolo di una efferata violenza”, conclude Savino.

"La limpidezza del Pd sulle tragedie del confine orientale non può essere messa in discussione da nessuno. Ci riconosciamo nelle parole del presidente Mattarella, rispondiamo dei nostri atti politici e non di quelli altrui", replica il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg Sergio Bolzonello, precisando la posizione del gruppo sulla legge regionale in materia di finanziamenti a soggetti che si occupano di divulgare la storia del confine orientale. Riferendosi alle affermazioni del consigliere Igor Gabrovec durante il dibattito in Aula, Bolzonello ricorda che "il gruppo del Pd ha espresso il suo rammarico per la chiusura del centrodestra che ci ha costretti a uscire dall'Aula" e precisa che "il collega Gabrovec è segretario regionale di un partito autonomo, che anche in varie occasioni ha fatto scelte autonome e distinte dal gruppo Pd. Egli è rimasto in aula e ha votato contro la legge, noi siamo usciti". Per il capogruppo Pd "non ci possono essere equivoci né sovrapposizioni e la destra è scorretta a insinuarle".