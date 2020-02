Foibe, il Giorno del Ricordo con polemiche

Tante persone comuni ma anche tante istituzioni hanno voluto celebrare oggi il Giorno del Ricordo, con la tradizionale cerimonia alla Foiba di Basovizza. La giornata era iniziata con la deposizione di corone di alloro alla foiba di Monrupino alla presenza delle massime autorità civili e militari in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, giuliani e dalmati.

Alla commemorazione di Basovizza presenti, tra gli altri, il Ministro per i rapporti con il parlamento Federico D'Incà, il leader della Lega, Matteo Salvini, il senatore azzurro Maurizio Gasparri, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, gli esponenti dem Luigi Zanda, Debora Serracchiani e Tatjana Rojc, il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga e il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.

La cerimonia è cominciata con il picchetto del Piemonte Cavalleria. Davanti alla Foiba è stata esposta una corona di fiori del Senato, rappresentato da Gasparri; anche il ministro D'Incà ha deposto una corona, e altre istituzioni come la Regione Fvg e il Comune di Trieste. La cerimonia è particolarmente sentita e, oltre ai tanti gonfaloni presenti, sono davvero tante le persone comuni e i giovani.

"La cerimonia solenne è un evento importante perché non vuol dire soltanto ricordare, ma vuol dire anche porre un tassello di verità nei rapporti futuri all'interno dei Paesi dell'Unione europea", ha detto il presidente Fedriga, a margine della commemorazione. "Penso che all'interno di questi Paesi serva collaborazione per la costruzione di un futuro condiviso. Ma questo lo si può fare solo partendo da pilastri solidi che sono quelli di una verità condivisa".

"Riappacificare il Paese, ricordare ai nostri giovani i gravi errori del passato perchè non si devono più ripetere", questo il messaggio del Ministro D'Incà.

"Folle chi nega la Shoah e folle chi nega le foibe. Il nemico da combattere è ancora l'indifferenza, la violenza e l'ignoranza", ha detto Salvini. "Oggi è una giornata importante che dovrebbe unire tutto il Paese in nome del ricordo di tutte queste migliaia di donne, uomini e bambini massacrati solo in quanto italiani. E' necessario onorare il ricordo del passato perché non accadano mai più bestialità simili in futuro. Spiace che ci sia ancora qualcuno che ritiene che ci siano morti di serie A e morti di serie B e che questi italiani siano un po' meno morti perché per mano comunista".

"Credo che una nazione normale abbia il dovere del ricordo e il dovere di rendere quel ricordo anche concreto nella quotidianità. Una delle cose da fare è rimuovere e revocare la medaglia con cui fu insignito il Maresciallo Tito dalla Repubblica italiana perché non c'è davvero nulla di merito per cui Tito dovesse essere insignito dalla Repubblica". Così la leader di Fratelli d'Italia Meloni. "Le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sono molto importanti e lo ringrazio. Purtroppo - ha aggiunto Meloni - c'è ancora da fare chiarezza e da combattere contro il negazionismo che ogni anno si moltiplica e che, invece di diminuire, aumenta".

"Come sempre da anni, il Partito democratico è presente a rendere omaggio alle vittime e agli Esuli dell'Istria, Fiume e Dalmazia. Abbiamo partecipato al percorso che ha portato alla legge del 2004 e oggi testimoniamo la stessa convinta adesione ai principi che vi sono inscritti. Il nostro impegno è sempre maggiore affinché questo giorno sia una solennità in cui si condivide pietà e giustizia, e non un'occasione per spingersi in prima fila alla ricerca delle telecamere. Purtroppo Basovizza viene ormai utilizzata come palcoscenico in cui sfila la destra sovranista". Lo ha affermato la vicepresidente dell'Assemblea nazionale del Pd, Debora Serracchiani, oggi al Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza assieme ai senatori dem Luigi Zanda e Tatjana Rojc.

"Sorprendono le parole dell'onorevole Serracchiani in merito alla cerimonia di Basovizza", replica Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia del Friuli-Venezia Giulia. "Sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni, come è doveroso che avvenga. Il Sindaco di Trieste Dipiazza, perché è Sindaco di Trieste, il Presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia Fedriga, perché Presidente della Regione, il Ministro dei rapporti con il parlamento D'Incà, esponente di un Governo per il quale la Serracchiani vota costantemente la fiducia, il senatore Gasparri delegato dalla Presidente del Senato nella sua qualità di Presidente di una Giunta”.

“Peraltro - aggiunge Savino - l'intervento di Gasparri è stato quello che ha raccolto più consenso, pur nella sobrietà di una cerimonia che non è un comizio di piazza, come forse immagina la Serracchiani. Anzi sono molto grata come esponente politico del territorio e come parlamentare a tutti coloro che sono intervenuti, comunque la pensino e sono grata a tutti coloro che hanno preso la parola e che hanno ricordato nel modo appropriato una tragedia che riguarda tutta Italia e che l'onorevole Serracchiani dovrebbe rispettare, senza alimentare polemiche infondate. Ribadisco che il consenso per gli interventi che si sono tenuti è stato plateale e molto chiaro. Forse questo ha indispettito la Serracchiani che avrebbe potuto, anche quando aveva ruoli istituzionali, rendere un omaggio più sentito e palese in occasione di ricorrenze come questa".