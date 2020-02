Foibe, il Governo sloveno non interferisca

"L'affissione degli striscioni da parte di Casapound merita di essere stigmatizzata perché ostacola il processo di rappacificazione, e le autorità italiane stanno lavorando per individuare i responsabili. Come meritano condanna altri episodi occorsi in occasione del recente Giorno del Ricordo: la scritta che infanga la memoria di Norma Cossetto, vergata probabilmente da chi non conosce l'italiano, apparsa su un muro a Basovizza, e il presidio antifascista a Trieste con sventolio di bandiere della Repubblica socialista di Jugoslavia e il tricolore con la stella rossa. Se la prima ha creato sdegno a Lubiana, sulle seconde non si è pronunciato. Bene avrebbe fatto a tacere su tutto", afferma in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

"Il Governo sloveno, sempre così attento a quel che accade in Italia, non interferisca nelle nostre vicende nazionali, tanto più in occasione del Giorno del Ricordo. Se il linguaggio di CasaPound è offensivo e fuori dal tempo lo è anche il comportamento di chi evidentemente ancora è convinto che Trieste non sia italiana, ma debba far parte di uno stato che peraltro non esiste più. Attendo che il governo di Lubiana prenda le distanze anche da queste indegne manifestazioni”, conclude Novelli.