Fondazione Etica premia la città di Udine

“Ancora una volta la città di Udine si posiziona ai vertici della classifica nazionale che Fondazione Etica stila annualmente sulle performance dei Comuni italiani”. Lo dichiara il Sindaco Pietro Fontanini. “Lo studio, anticipato ieri dal Corriere della Sera, analizza il livello di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni su alcune voci tra cui la capacità di spesa, rispetto alla quale Udine si colloca al quarto posto con un rating del 90.5% e la capacità di riscossione, che ci vede primi in assoluto come anche per quanto riguarda la maggiore spesa per investimenti”.

“I dati - prosegue il Sindaco - si riferiscono al rendiconto consuntivo dell’anno 2019 e dimostrano come il nostro Comune sia tra i migliori in Italia non solo per quanto riguarda la qualità della spesa e la gestione dei conti ma anche sul fronte della governance, della gestione del personale e dell’erogazione dei servizi”.

“Si tratta di un traguardo importante che testimonia ancora una volta come questa Amministrazione stia gestendo in maniera attenta i soldi pubblici attraverso investimenti mirati e virtuosi e garantendo allo stesso tempo la qualità dei servizi offerti al cittadino. Ma si tratta anche di una fotografia della realtà completamente diversa da quella che spesso viene data da chi, pur di attaccare l’avversario politico e screditare questa Amministrazione, è disposto a fare del male alla nostra città descrivendola per quello che non è”, conclude Fontanini.