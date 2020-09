Fondi al friulano, è scontro politico

"L'avvio della programmazione televisiva in friulano sulla Rai, a partire dal 1 ottobre, rappresenta un momento importante per la nostra regione che, fondando la propria specialità sul plurilinguismo, in questo modo tutela e valorizza il proprio status". È quanto affermato oggi a Udine, in Sala Ajace, dal presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, nel corso della presentazione della convenzione integrata, relativa al periodo dal 1 ottobre 2020 al 29 aprile 2021, tra dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri e Rai Com per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, italiana e friulana.

L'accordo, illustrato dal direttore della sede Rai Fvg, Guido Corso, alla presenza, tra gli altri, anche dell'assessore Fvg alle Lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, del presidente dell'Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef), Eros Cisilino, del presidente dell'Assemblea della Comunità linguistica friulana, Markus Maurmair, e dei consiglieri regionali Mauro Bordin e Mauro Di Bert, prevede uno stanziamento aggiuntivo di 550mila euro (che si aggiungono ai 200mila già definiti) per consentire produzione e diffusione di 16,5 ore (28 su base annua) di trasmissioni televisive e 17,5 (30/anno) di ulteriori trasmissioni radiofoniche rispetto a quante già calendarizzate. Inoltre, viene costituito un Comitato di indirizzo e monitoraggio - presente anche un rappresentante della Regione - con il compito di verificare lo stato d'attuazione della convenzione, vagliare l'attività di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche.

"Questo - ha commentato Zanin - deve però essere solo il primo passo verso obiettivi giustamente più ambiziosi quali il rafforzamento di un Comitato con maggiore presenza dei portatori di interesse e reale capacità decisionale, ma soprattutto l'insediamento di una redazione giornalistica e programmistica a Udine, quest'ultima finalizzata a realizzare localmente informazione e cultura di qualità a beneficio del territorio. A questo proposito - ha aggiunto il presidente del Cr Fvg - dovranno essere operati investimenti strutturali al fine di assicurare una sede Rai adeguata a ruolo e necessità operative nel capoluogo friulano. Infine - ha evidenziato Zanin - dopo radio e tv sarà opportuno affrontare concretamente l'approccio a web e social media, frontiere ormai imprescindibili per garantire la diffusione dei valori pregnanti della nostra specialità".

"Guardiamo al futuro con ottimismo - ha quindi concluso Zanin, ricordando l'impegno a favore del friulano in Rai dei consiglieri regionali Massimo Moretuzzo e Mauro Capozzella - perché prendiamo atto della disponibilità messa in campo da tutte le parti coinvolte. L'Assemblea legislativa, al di là dell'Aula, avrà il compito di vigilare attraverso il Corecom sul rispetto della normativa che ispira la convenzione".

“Escludere esponenti del Governo e della maggioranza parlamentare dalla conferenza stampa di presentazione della Convenzione tra Rai e Presidenza del Consiglio per la trasmissione di programmi in lingua friulana, ritengo sia stata una scorrettezza istituzionale da parte del Comune di Udine”. Esprime amarezza il portavoce pentastellato a Montecitorio Luca Sut, già nei mesi scorsi impegnato sul tema della lingua friulana in Rai a seguito di contatti e una riunione sui contenuti della nuova Convenzione, in vigore per i prossimi cinque anni con un incremento delle ore annue in marilenghe nell’ambito del palinsesto del servizio pubblico televisivo regionale.

“Mi sarei aspettato dal sindaco Pietro Fontanini un invito a presiedere l’evento di stamattina – incalza il deputato M5S – nel quale, con sorpresa, balza all’occhio la sostanziale esclusione di rappresentanti della maggioranza come del Governo. Tra gli invitati - prosegue – so figurare il senatore leghista Mario Pittoni, oltre ad alcuni rappresentanti della Rai e della Giunta regionale. Il problema però – chiosa poi Sut – non è chi sia stato invitato a partecipare alla conferenza, quanto chi ne sia stato escluso. Accogliere un’istanza identitaria così sentita dal nostro territorio è un traguardo da condividere che dovrebbe contemplare logiche inclusive. Mentre – dichiara senza mezzi termini - escludere il Governo da un momento di presentazione di una Convenzione stipulata con la stessa Presidenza del Consiglio, senza estendere l'invito anche a chi, come il Ministro Patuanelli, il Sottosegretario al Mise Liuzzi e, aggiungerei, il sottoscritto, hanno lavorato attivamente al progetto con proposte e riunioni, come quella dell’aprile scorso a cui presero parte anche il consigliere regionale Capozzella e il presidente dell'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana Maurmair, non credo rispecchi un principio di linearità e correttezza istituzionali, né rappresenti il valore del rispetto per cui noi friulani veniamo spesso apprezzati”.

"Soltanto un acconto rispetto a quanto spetta alla minoranza friulana". Non usa mezzi termini il capogruppo del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, dopo la presentazione odierna (24 settembre, ndr) della convenzione integrata tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Rai per la trasmissione di programmi radiotelevisivi in lingua friulana, con validità dal 1 ottobre 2020 al 29 aprile 2021.

"Aumentano ore e fondi per la programmazione Rai in lingua friulana, e questa è una buona notizia – commenta Moretuzzo –. Ma non ci si può accontentare di 34 ore di programmi in più, di cui non si esplicita il carattere informativo né la produzione ex novo, rispetto a quelli già calendarizzati. Dopo anni di battaglie e rivendicazioni, ci aspettavamo ben altri accordi. È certamente un passo avanti, ma è davvero troppo poco rispetto a quanto ci spetta per legge. Non un punto di arrivo, bensì di partenza per arrivare quanto prima ad avere una struttura autonoma per la lingua friulana a Udine – rafforzando la sede del capoluogo friulano nel suo ruolo di presidio territoriale –, con l’assegnazione di una redazione deputata alla ideazione e produzione di trasmissioni informative e programmi di approfondimento, e di dotazione tecnologica adeguata", afferma Moretuzzo, che assieme al collega del Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia, Giampaolo Bidoli, ormai oltre due anni fa, aveva chiesto un aggiornamento contenutistico della convenzione Stato-Rai relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia con una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale.

Moretuzzo e Bidoli già allora chiedevano ulteriori impegni tra cui il riconoscimento dell’autonomia finanziaria e gestionale della sede Rai del Friuli-Venezia Giulia, funzionale al raggiungimento di una maggiore programmazione in lingua friulana conseguente anche a investimenti strutturali adeguati nella sede di Udine. Da allora, nessun cambio di passo sostanziale. «Dell’accordo illustrato oggi, guardiamo con favore all’istituzione di un Comitato di indirizzo e di monitoraggio chiamato a verificare lo stato di attuazione della Convenzione, monitorare l’attività di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito a eventuali modifiche degli stessi. Peccato che su 7 componenti, uno soltanto rappresenti la Regione – osserva il capogruppo del Patto per l’Autonomia –. Si provveda a integrare questo organismo con componenti rappresentativi della minoranza linguistica friulana e dei suoi interessi. Il governo regionale si faccia finalmente portavoce di richieste precise e puntuali sulle quali tutto il Consiglio regionale era concorde. A parole tutti riconoscono l’importanza di questa battaglia, nei fatti no. Si lavori, tutti uniti, in vista della prossima convenzione, al rinnovo ad aprile 2021, per riconoscere alla minoranza friulana quanto le spetta, nel pieno rispetto della normativa di tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza. Inaccettabile è anche la disparità di trattamento. In questo senso, nella programmazione radiotelevisiva del servizio pubblico, si garantisca al friulano almeno la stessa presenza prevista per la lingua ladina – sollecita infine Moretuzzo –. A fronte di 30 mila parlanti il ladino nella provincia di Bolzano, la Rai prevede 352 ore annue di trasmissioni radiofoniche e 100 ore televisive, prodotte da una redazione di una decina di giornalisti alla quale si aggiungono collaboratori esterni. La comunità di lingua friulana (parlata da oltre 600 mila persone), fino a oggi, si è dovuta accontentare di 90 ore annue di radiofonia. Con l’atto integrato, registriamo un piccolo passo avanti, ma non ci accontentiamo più delle briciole".

“La minoranza linguistica friulana, piaccia o non piaccia a qualcuno, esiste ed è più numerosa di altre che beneficiano di migliori trattamenti, anche da parte della Rai. I cinque minuti al giorno di trasmissioni televisive e le trenta ore in più all’anno di quelle radiofoniche in lingua friulana sono un contentino che non solo non soddisfa, ma irrita. Come ho più volte ricordato con interventi e interrogazioni, il servizio pubblico, che riceve quasi 12 milioni per la programmazione locale in Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano, manda in onda ogni anno ben 4517 ore di trasmissioni radiofoniche e 208 televisive in lingua slovena: uno squilibrio pesante che certo non è sanato dall’elemosina decisa oggi dal governo”. Così il deputato di Forza Italia Roberto Novelli commentando le novità circa la programmazione radiotelevisive Rai in lingua friulana.