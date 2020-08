Fondi europei, i comuni pordenonesi fanno squadra

Cinque Comuni uniscono le forze per gestire, in forma associata, la progettazione complessa per accedere ai fondi dei bandi europei e ministeriali. E’ quanto sancito oggi grazie alla firma della convenzione tra Pordenone – comune capofila e fulcro del know-how - Roveredo in Piano, Fontanafredda, Zoppola e Porcia.

“E' una convenzione flessibile e aperta anche ad altre amministrazioni che non facevano parte dell'Uti”, spiega l'assessore pordenonese Guglielmina Cucci. “E’ il frutto di un lavoro di squadra e dall'ufficio politiche europee comunale che ha acquisito un alto livello di professionalità sulla materia e ora mette la propria competenza a disposizione del territorio".