Fondi per l'acquisto di kit domestici per la raccolta dell’acqua piovana

La Regione finanzierà l’acquisto di kit domestici per la raccolta dell’acqua piovana. Lo ha deciso il Consiglio regionale, accogliendo la proposta di Emanuele Zanon, capogruppo di Regione Futura e, per lungo tempo, sindaco di Cavasso Nuovo.

E’ stata proprio la gravissima siccità che sta caratterizzando l’asta del Meduna su cui si affaccia Cavasso che ha spinto Zanon a occuparsi di soluzioni alternative al problema.

Uno di questi è l’incremento di impianti che consentano il recupero della pioggia. L’acqua così ricavata potrà poi essere usata per bagnare orti e giardini ma anche per lavare aree esterne e autoveicoli.

Il costo ancora elevato di questi sistemi ha, però, spinto il consigliere regionale a sollecitare un sostegno pubblico, approvato dall’Aula che, per l’occasione, ha sdoganato anche un secondo emendamento del già amministratore comunale.

In questo caso si tratta di un censimento delle ex cave del Friuli Venezia Giulia per individuare quelle più adatte a diventare “batterie di accumulo”. In altre parole le vecchie aree di asportazione della ghiaia potranno essere convertite in piccoli bacini da riempire grazie alle ondate di piena dei torrenti.

Il progetto, richiamato dall’Unione europea sulla scorta di un intervento del deputato friulano Marco Dreosto, piace pure a Coldiretti e ai consorzi di bonifica che lo hanno inserito persino in un programma di opere di interesse nazionale chiamato “Piano laghetti”. Nel solo Pordenonese potrebbero essere intercettati 15 milioni di metri cubi di riserve supplementari.