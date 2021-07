Fondi per l'ex discarica di Ronchi dei Legionari

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, ha disposto il riparto di circa 1,2 milioni di euro a titolo di indennizzo a favore dei Comuni in cui abbiano sede discariche o impianti di incenerimento e dei Comuni limitrofi.

Le risorse derivano dal gettito statale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi introdotto con la legge 549 del 1995. Tra questi anche Ronchi dei Legionari che riceverà 11.236,60 euro destinati all'ex discarica di via Monte Sei Busi, nel rione di Vermegliano. “I Comuni – ha spiegato Scoccimarro - sono tenuti ad utilizzare queste risorse per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del proprio territorio, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani”.

Da anni, ormai, la municipalità ronchese sta lavorando attorno all'ex discarica di Vermegliano. Nel settembre scorso è stato anche affidato uno specifico appalto per il servizio di monitoraggio ed analisi chimiche su percolato nell'area dell'ex discarica di via Monte Sei Busi.

Un appalto che è parte integrante di un più vasto progetto che ha quale obiettivo quello di arrivare, definitivamente, alla chiusura, al recupero ed al ripristino dell'area nella quale, sino ad alcuni anni fa, funzionava la discarica per materiali inerti. Sino ad oggi, per i diversi monitoraggi e le diverse verifiche, sono stati utilizzati 65.400 euro.