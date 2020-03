Fondi per la spesa, ecco il riparto Comune per Comune

E' stata pubblicata questa mattina l'ordinanza della Protezione civile nazionale che, in base a quanto disposto dall'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte, assegna ai Comuni 400milioni di fondi per sostenere, nell'immediato, le persone più in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. L'idea è quella di attivare buoni spesa o di organizzare la consegna diretta dei generi di prima necessità alle famiglie.

Una decisione che ha provocato polemiche, con Anci Fvg e diversi sindaci, con Pordenone e Monfalcone in testa, che avevano contestato l'esiguo stanziamento, mentre gli esponenti del Pd e altri amministratori comunali hanno sottolineato come si tratti di un primo segnale, extra, da destinare per un aiuto urgente a fare la spesa a chi è in estrema difficoltà.

Il riparto Comune per Comune è stato calcolato per l'80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, in proporzione alla popolazione residente di ciascun territorio (ma il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a 600 euro), mentre per il restante 20%, per complessivi 80 milioni, in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

In virtù dell'Autonomia, le risorse spettanti ai comuni del Friuli Venezia Giulia - 6,6milioni in totale - saranno assegnate alla Regione, che provvederà al successivo riparto in favore dei Comuni.

Quanto arriverà dunque? Partiamo dai capoluoghi: a Gorizia (34mila abitanti) andranno 182mila euro, a Udine (che sfiora i centomila abitanti) saranno destinati 526mila euro, a Trieste (poco sopra i 200mila) è destinato un milione, a Pordenone (51mila residenti) 272mila euro. Tra i Comuni più popolosi nell'Isontino andranno 151mila euro a Monfalcone (28mila abitanti) e 63mila a Ronchi dei Legionari (poco meno di 12mila); a Muggia (13mila abitanti), invece, 69mila euro.

A Cervignano (13mila residenti) 73mila euro, a Cividale (11mila) 58mila euro, a Codroipo (16mila) 85mila euro, a Gemona (10mila) 57mila euro, a Latisana (13mila) 77mila euro, a Tavagnacco (poco meno di 15mila) 79mila euro, a Tolmezzo (10mila) 53mila euro.

Passando al Friuli Occidentale, ad Azzano Decimo (15mila) sono destinati 85mila euro, a Cordenons (18mila) 96mila euro, a Fiume Veneto (11mila) 62mila euro, a Fontanafredda (12mila) 67mila euro, a Maniago (poco meno di 12mila) 62mila euro, a Porcia (15mila) 80mila euro, a Sacile (poco meno di 20mila) 105mila euro, e a San Vito al Tagliamento (15mila) 80mila euro.

E i Comuni più piccoli? Drenchia e Dogna, con meno di 200 residenti, avranno 874 e 714 euro rispettivamente, Andreis (250 residenti) avrà 1430 euro, mentre a Tramonti di Sopra e di Sotto (300 abitanti circa a testa) andranno 1.500 e 1.900 euro.

IN ALLEGATO, LA LISTA COMPLETA COMUNE PER COMUNE