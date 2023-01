Fondo di contrasto alla povertà a Pordenone

In Prefettura a Pordenone si è tenuta una riunione per la valutazione dei possibili interventi di carattere sociale attivabili sul territorio alla luce del recente protocollo d'intesa sottoscritto tra Fondazione Friuli, Caritas dell’Arcidiocesi di Udine, Caritas della Diocesi di Concordia-Pordenone e Prefetture di Udine e Pordenone.

Il protocollo prevede, infatti, un fondo di contrasto alla povertà, alimentato dalla Fondazione Friuli nella misura di 150.000 euro per ciascuna provincia e gestito dalla locale Caritas, da destinare alle famiglie in difficoltà dei rispettivi territori a seguito dell’attuale contingenza economica.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Domenico Lione, hanno partecipato i Sindaci di Sacile e Meduno, e gli Assessori di Pordenone, San Vito al Tagliamento, Azzano Decimo, Maniago e Spilimbergo, comuni capofila e referenti dei cinque Ambiti socio-assistenziali, accompagnati dai responsabili dei Servizi Sociali, nonché il Direttore della locale Caritas Diocesana.

Approfittando di tale somma aggiuntiva rispetto alle risorse già stanziate dalla Caritas e dai Comuni, è stato sviluppato un confronto sulla situazione provinciale e sulle singole iniziative messe in campo per fronteggiare situazioni di disagio e vulnerabilità, onde evitare sovrapposizioni e migliorare l’allocazione di tali risorse grazie a un più efficace coordinamento delle iniziative.

In un contesto che registra un aumento di circa il 20% delle richieste di aiuto, coinvolgendo anche persone in precedenza mai rivoltesi agli enti assistenziali, e in cui il tema della “casa” ha un ruolo centrale, si è concordato di non attivare nuovi canali o modalità per la distribuzione di queste somme, ma di avvalersi della già sperimentata ed efficace collaborazione Caritas-Servizi Sociali dei Comuni per consentire l’accesso a questo fondo alle persone in difficoltà.

Le risorse stanziate potranno essere utilizzate per pagare affitti – ad esempio in caso di morosità incolpevole - utenze (luce, gas, acqua, etc.) e per soddisfare altri bisogni di prima necessità. Saranno incentivati comportamenti responsabili sul tema del risparmio energetico tramite opuscoli informativi e la consegna di lampadine a basso consumo.

In corso di riunione è emersa l’esigenza di proseguire negli sforzi congiunti per fare sistema e per rafforzare la rete del sociale esistente tra gli attori coinvolti. Quest’impegno, accolto positivamente dagli amministratori locali, è stato ritenuto da tutti essenziale per migliorare le capacità di intercettare preventivamente i bisogni e per avviare percorsi strutturati di fuoriuscita dalle situazioni di difficoltà che favoriscano il recupero progressivo dell’autonomia della persona.

In chiusura, il Prefetto ha manifestato la disponibilità a offrire il tavolo istituzionale, eventualmente allargato alla partecipazione di altri soggetti, per occasioni future di confronto e sviluppo di progettualità coordinate su questo versante. Si è quindi programmato un nuovo incontro per la fine di febbraio.