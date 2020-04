Fondo per i Comuni che rinunciano ai canoni di affitto

"Il Governo accoglie mia proposta istituzione Fondo per Comuni che rinunciano ai canoni di affitto". E’ quanto riferisce il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, che con un ordine del giorno al decreto Cura Italia ha chiesto che l’Amministrazione centrale copra gli ammanchi degli Enti che sospendono l’incasso dei canoni.

“La misura è rivolta – spiega Rizzetto - a quelle realtà che hanno subito, senza alcuna alternativa, un blocco totale per il lockdown disposto dall’esecutivo. Si tratta di molti esercizi commerciali, nonché strutture operanti nei settori dello sport, della cultura e del turismo. Queste attività vengono spesso svolte in locali e impianti conferiti in locazione dai Comuni. E’ giusto che la rinuncia ai canoni non resti a loro carico e che il governo con l’istituzione di un Fondo provveda a coprire queste perdite subite dagli enti territoriali per l’emergenza Coronavirus”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia.