Fontanini: 'La nostra è una battaglia contro l’utero in affitto'

A Udine continua il dibattito sulla modifica proposta dalla maggioranza allo Statuto di Famiglia con l'aggiunta della parola 'matrimonio'. A poche ore dalla votazione in Consiglio comunale, il sindaco Pietro Fontanini interviene nel dibattito. “Il consigliere Enrico Bertossi afferma che noi vogliamo dividere la città su temi etici importanti, come quello della famiglia”, scrive in un post su Facebook. “Per quanto mi riguarda, questo non è vero. Non vogliamo tantomeno farne un battaglia di tipo ideologico, come lui afferma. Non fa parte del mio modo di pensare, né del mio modo di operare”.

“Il tema della famiglia ‘naturale’ è a noi caro perché in questi ultimi anni è stato messo sotto attacco. Si cerca di introdurre altre interpretazioni di ‘naturale’. Penso, quindi, di avere anch’io il diritto di proporre la mia idea. Famiglia ‘naturale’ significa due esseri umani capaci di generare figli. Che poi ci siano persone che per vari motivi non riescono a realizzare questa loro potenzialità, rimarranno pur sempre una famiglia. La nostra non è una battaglia contro alcuno, non è una battaglia di retroguardia, ma è il desiderio di rompere quello che molte femministe definiscono ‘un silenzio conformista su qualcosa che ci riguarda da vicino’. È la battaglia contro l’utero in affitto. E io per essere gender-friendly aggiungo contro il ‘seme’ in affitto”.

“Il consigliere Bertossi propone con il suo emendamento di sostituire ‘i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio’ in “i diritti della famiglia come società naturale comunque costituita’. Per me va benissimo. Non cambia l’essenzialità di quello che noi intendiamo tutelare. E cioè il diritto dei bambini e delle bambine ad avere una mamma e un papà e il diritto della donna a non essere sfruttata nel suo corpo e nella sua anima. Per quanto riguarda l’ammissibilità dell’emendamento, a me non piace la politica degli azzeccagarbugli. Se l’emendamento serve a raggiungere una più ampia condivisione, ben venga”, conclude Fontanini.

Al primo cittadino, replicano le Famiglie Arcobaleno: “Non si permetta il sindaco Fontanini di tirare in ballo le nostre famiglie, le nostre figlie e i nostri figli per giustificare l'abominio che lui e la sua maggioranza fuori dal tempo ha partorito. Per quanto tenti di giustificare il sindaco o qualche consigliere comunale di maggioranza, con quella modifica allo statuto comunale il dato reale è stata la volontà di escludere dalle tutele del Comune i diritti delle famiglie non unite in matrimonio. Tutte le famiglie. Ora addirittura, per distogliere l'attenzione anche nazionale, il sindaco tira in ballo le famiglie arcobaleno lgbt+. Qui in ballo ci sono tutte le persone, indipendentemente da orientamento sessuale o identità di genere. Persone che, piaccia o meno alla maggioranza comunale di destra, hanno deciso di formare una famiglia”.

“Che cos'è – prosegue Famiglie Arcobaleno – che non sarebbe naturale? Che una coppia sterile possa procreare grazie alle tecniche medicalmente assistite? Quella non è famiglia? Nel caso dei genitori lgbt+ i nostri figli e le nostre figlie esistono già. Siamo già famiglia. E riteniamo offensivo della dignità delle persone scrivere, come ha fatto, che o una coppia è in grado di procreare naturalmente oppure non è coppia naturale. Ci pensa già l'assenza di una legge che riconosca finalmente i diritti delle nostre famiglie – prosegue l'associazione – senza che ci sia bisogno di un sindaco fuori dal tempo e soprattutto, dalla realtà”.