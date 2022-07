Fontanini dà il benvenuto al procuratore Massimo Lia

Il Sindaco Pietro Fontanini ha incontrato a Palazzo D’Aronco il nuovo Procuratore della Repubblica di Udine, Massimo Lia. “Ho voluto incontrare il dottor Lia - ha commentato Fontanini - per dargli il benvenuto, augurargli buon lavoro ed esprimergli la vicinanza non solo dell’Amministrazione Comunale ma di tutta la cittadinanza di Udine”.

Il Sindaco ha inoltre sottolineato come il Procuratore “avendo lavorato in città come Gorizia e Trieste, conosce bene la forte vocazione legalitaria della gente della nostra Regione ma anche l’attenzione che la criminalità organizzata rivolge alle opportunità offerte dalle terre di confine”.

“Per questo la presenza di un servitore dello Stato di così lunga esperienza e conclamata integrità come il procuratore Lia non può che rassicurarci come udinesi e come friulani”.