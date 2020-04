Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, risponde a un'interrogazione del consigliere di opposizione Enrico Bertossi sulla pulizia e igiene dei bidoni dei rifiuti.

“Mi pare che il Consigliere Bertossi, nella sua interrogazione, non colga, o non voglia cogliere, il punto della questione”. Lo dichiara il Sindaco di Udine Pietro Fontanini rispondendo all’interrogazione presentata dal Consigliere di Prima Udine Enrico Bertossi.



“I problemi igienici infatti - prosegue il Sindaco -, soprattutto in questa fase di emergenza da coronavirus, non riguardano tanto i bidoncini del sistema ‘casa per casa’, la cui igienizzazione spetta in ogni caso, anche in una condizione di normalità, al privato cittadino, ma i bidoni del vecchio sistema ancora presenti sulle strade di alcuni quartieri”.



“Entrando nel merito, posso dire che gli operatori impegnati quotidianamente nella raccolta dei bidoncini del sistema ‘casa per casa’ sono provvisti di guanti e di tutti i presidi sanitari indicati a livello ministeriale per questo genere di attività, mentre quelli su strada sono costantemente igienizzati dal personale Net, nel rispetto delle linee guida indicate dalla Protezione Civile Regionale”.



“Concludo facendo notare che se domandare è sempre legittimo, porre la domanda in maniera scorretta, non centrando il problema, o magari volendo innescare inutili polemiche, rischia di alimentare la condizione di preoccupazione, aggravata dalle misure restrittive dei movimenti individuali, alla quale le cittadinanza è sottoposta”, conclude Fontanini.