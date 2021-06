Fontanini insultato dai no vax per un post a favore della vaccinazioni

Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, è stato duramente attaccato da alcuni no vax, sui social, dopo un post pubblicato e poi cancellato ieri sul suo profilo Facebook. Nel post, il primo cittadino invitava i cittadini a vaccinarsi e a essere prudenti, poiché l'emergenza Coronavirus è ancora reale e distanziamento e mascherina nei luoghi chiusi sono ancora validi strumenti per arginare e contenere l'epidemia.

Udine è la provincia in assoluto del Fvg che ha visto morire più persone, oltre duemila, e tanti di questi morti si sono registrati proprio nel capoluogo friulano - come ha ricordato lo stesso Fontanini -. Una tragedia che evidentemente non è tale per tutti o perlomeno non lo è per chi grida al complottismo e ha posizioni nettamente no vax.

Posizioni che, con veemenza, in molti hanno espresso al sindaco, attaccandolo e costringendolo a cancellare il post 'incriminato'.

Il Comune di Udine, però, è impegnato nella lotta al Covid su più fronti e ha messo a disposizione di quanti ne hanno necessità anche un servizio di trasporto dedicato ai residenti che devono recarsi alla Fiera di Udine per la somministrazione del vaccino.

Immediata e unanime la solidarietà espressa al sindaco Fontanini dal mondo politico regionale.

"Il Gruppo della Lega nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia esprime solidarietà al sindaco di Udine, Pietro Fontanini, per gli attacchi e gli insulti no vax di cui è stato bersaglio sui social, tanto da essere costretto a cancellare un post a sostegno della campagna vaccinale".

Lo evidenzia in una nota il Gruppo consiliare del Carroccio, aggiungendo anche che "dobbiamo condannare con decisione queste forme di violenza che, purtroppo, si ripetono frequentemente, ogni volta che accadono per non incorrere nel rischio di abituarci a questo genere di violenza".

“Non dobbiamo dare sponda né tregua agli odiatori via web, non dobbiamo dare sponda né tregua a chi violando un vero e proprio dovere di solidarietà civico vuole sottrarsi ai vaccini o semina dubbi pericolosi per la comunità. I vaccini oggi sono l'unico strumento per combattere la pandemia ed evitare morti. Per questo, bene ha fatto il sindaco Fontanini a schierarsi senza ambiguità a favore del vaccino. Un gesto importante e non scontato, anche rispetto a qualche silenzio di troppo da parte di qualche leader leghista. Allora, grazie sìndic Pieri, tutta la vicinanza, solidarietà e l'impegno per una battaglia comune”. Lo afferma il membro della commissione Paritetica Stato-Fvg ed esponente del Pd Salvatore Spitaleri, dopo che il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, è stato è stato bersaglio di attacchi e insulti no vax sui social.