Questo pomeriggio il Sindaco di Udine Pietro Fontanini ha ricevuto a Palazzo D’Aronco il Procuratore della Repubblica di Udine Antonio De Nicolo alla vigilia della sua partenza per assumere la guida della Procura della Repubblica di Trieste.

Il Sindaco ha colto l’occasione per esprimere al suo ospite la propria gratitudine e quella di tutta la cittadinanza per il lavoro svolto in questi anni.