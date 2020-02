Formaldeide, l'Ue boccia la Germania

L’introduzione da parte di alcuni Stati membri, tra cui la Germania, di requisiti nazionali aggiuntivi per i prodotti da costruzione è stata censurata dal Commissario europeo al Mercato Interno, Thierry Breton, confermando il caso di concorrenza sleale nel mercato unico che penalizza l’Italia e nello specifico il settore del Legno e degli Arredi.

La questione era stata sollevata a metà del 2019 dal presidente dell’European Panel Federation (Epf), l’organizzazione europea di rappresentanza dei produttori di pannelli, il friulano Paolo Fantoni, e ripresa dall’europarlamentare, sempre friulana, Elena Lizzi in un’interrogazione presentata lo scorso 6 novembre, dal titolo “Armonizzazione europea dei requisiti relativi ai composti organici volatili, Cov, per l'industria del legname”. In estrema sintesi, la Germania ha deciso d'introdurre unilateralmente regole più restrittive e metodi di test diversi, che però vanno di fatto a limitare la libera concorrenza all’interno del mercato unico.

“In linea con la politica della Commissione in materia di infrazioni – ha risposto Breton - la Commissione ha portato avanti dialoghi bilaterali con gli Stati membri per dissuaderli da dette pratiche illecite. Inoltre, i servizi della Commissione hanno informato i portatori di interessi del settore circa la possibilità di contestare tali pratiche dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, e si sono impegnati a fornire assistenza nelle suddette procedure giudiziarie difendendo la linea adottata e accettata dalla Corte di giustizia europea”.

“L’UE deve far rispettare anche alla Germania i parametri di formaldeide nei pannelli utilizzati nell’arredamento, nelle costruzioni, negli imballaggi e in molti altri settori” commenta Lizzi. La Commissione ha formulato un parere circostanziato sull'edizione 2019/1 del modello di disposizione amministrativa sulle norme tecniche di costruzione, recentemente notificata dalla Germania a norma della direttiva UE 2015/1535. “Nel suddetto parere è stato esplicitamente richiesto alla Germania di modificare il testo del progetto al fine di eliminare gli aspetti sistemici di non conformità ancora presenti nell'edizione in questione”, conclude Lizzi.