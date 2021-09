Formazione in agricoltura, ok all'accordo con Foragri

La Giunta regionale ha approvato, su proposta degli assessori all'Istruzione e alle Risorse agroalimentari, lo schema di accordo in materia di certificazione delle competenze che sarà sottoscritto a breve con il Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura (Foragri).

L'accordo ha lo scopo di rafforzare le forme di collaborazione fra pubblico e privato per la valorizzazione dell'occupabilità dei lavoratori e il riconoscimento delle loro competenze acquisite in contesti formali e informali; di sperimentare il sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze della Regione (Ivc) e di valorizzare la formazione continua promossa da Foragri garantendo la possibilità ai lavoratori partecipanti ai vari percorsi formativi di vedersi riconosciute le competenze acquisite lungo tutto l'arco della vita nell'ambito del servizio di Ivc.

Fra le misure attivabili, gli assessori regionali segnalano la messa a disposizione del servizio di certificazione per i lavoratori che hanno seguito e concluso un percorso formativo promosso da Foragri. Quanto ai costi del servizio di certificazione, come hanno spiegato gli esponenti della Giunta del Fvg, essi sono a carico del Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura.