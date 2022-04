Forza Italia Fvg protagonista alla convention nazionale azzurra

Regioni e Comuni protagonisti dei lavori mattutini della seconda giornata di “L’Italia del Futuro”, l’evento di Forza Italia in corso a Roma a cui partecipa anche una nutrita delegazione di Forza Italia Fvg, guidata dalla coordinatrice regionale e deputata Sandra Savino e composta tra gli altri dal vicepresidente della giunta regionale Riccardo Riccardi e dal sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna.

Proprio Riccardi e Ziberna sono intervenuti stamani a due tavole rotonde dedicate alle autonomie e agli enti locali.

In occasione del panel dedicato al ruolo delle regioni Riccardo Riccardi, nella doppia veste di vicepresidente e assessore alla Sanità, ha lanciato un appello a mettere in piedi strumenti straordinari per ricostruire il sistema sanitario dopo la prova della pandemia, “altrimenti – ha detto Riccardi – correremo il rischio di vanificare le risorse del Pnrr”.

Un appello tanto più forte perché giunge da una regione, il Fvg, che vanta una tradizione straordinaria in quanto a efficienza dei servizi sanitari.