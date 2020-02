Forza Italia, incontro con Maurizio Gasparri

Il gruppo consiliare regionale di Forza Italia incontrerà, lunedì 10 febbraio alle 15, nella sala Tessitori del consiglio regionale (Trieste), il senatore forzista Maurizio Gasparri (responsabile nazionale enti locali di Forza Italia), assieme agli amministratori locali del Friuli Venezia Giulia, per illustrare l’attività che i consiglieri porteranno avanti in Aula nel 2020.

Lo annuncia il capogruppo Giuseppe Nicoli. All’incontro parteciperà anche la coordinatrice regionale, la deputata Sandra Savino. “Dopo la visita alla foiba di Basovizza in occasione del Giorno del ricordo, per la cerimonia in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale", spiega Nicoli, "avremo l’occasione di fare il punto con il senatore Gasparri su quanto sinora fatto dal governo di centrodestra regionale e sull’attività che ci aspetta quest’anno e nel resto della legislatura. Ci soffermeremo, in particolare, su quanto fatto e quanto ancora proporremo in tema di enti locali, sanità, imprese e infrastrutture. Una coalizione di centrodestra, quella del Friuli Venezia Giulia, che per compattezza e propositività rappresenta un modello per le prossime elezioni nazionali, che auspichiamo avvengano quanto prima per la fine dell’inconcludente e dannoso governo giallorosso”.