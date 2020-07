Forza Italia, Progetto Fvg e Udc in campo assieme

Il patto di collaborazione tra Forza Italia e Progetto Fvg si allarga all’Udc: alle elezioni comunali di domenica 20 e lunedì 21 settembre, le tre componenti centriste si presenteranno con liste unitarie, in tutta la regione.

L’accordo per le amministrative è stato ufficializzato oggi a Udine, in un incontro tra i tre coordinatori, Sandra Savino (Forza Italia), Sergio Emidio Bini (Progetto FVG) e Paolo Urbani (Udc).

“Un ulteriore passo avanti – affermano Savino, Bini e Urbani - verso l’obiettivo di realizzare pienamente un polo moderato, con il quale poter dare un contributo di peso nella coalizione di centrodestra. La nostra è un’alleanza naturale, che di fatto si è costruita nel tempo e dal basso, sulla base di punti e visioni comuni, pur provenienti da esperienze diverse di cui continueremo a fare tesoro”.

Se a fine gennaio era stato stretto l’accordo di collaborazione tra i gruppi consiliari di Forza Italia e Progetto Fvg, pur rimasti distinti nell’Aula di piazza Oberdan, la scorsa settimana le due forze hanno presentato, a Gorizia, il “Patto per l’Isontino”, rafforzando ulteriormente l’intesa e aprendola ad altre forze moderate, come l’Udc o le varie esperienze civiche del territorio regionale che si riconoscano in un modo di fare politica responsabile.

“A Udine – continuano i tre coordinatori - abbiamo compiuto un ulteriore passo verso il consolidamento dei rapporti: alle amministrative di settembre, presenteremo all’elettorato moderato liste unitarie costituite da persone serie, competenti e motivate a contribuire al futuro dei rispettivi Comuni. Siamo aperti ai contributi di quanti si riconoscono in una politica moderata, ragionata e responsabile, che guardi concretamente al bene comune e non agli slogan di una politica urlata”.