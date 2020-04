Forze dell'ordine e pompieri chiedono sicurezza

I rappresentanti sindacali delle Forze dell'ordine e dei pompieri - Conapo, Sap, Sim Guardia di Finanza, Sim Carabinieri e Sappe - scrivono nuovamente al governatore del Fvg Massimiliano Fedriga. "l nostro pensiero - si legge nella lettera unitaria - è rivolto ai colleghi vittime del Covid-19: tra i Carabinieri 605 contagiati e otto deceduti; tra la Polizia di Stato 430 contagiati e due deceduti; tra i Vigili del Fuoco 147 contagiati e quattro morti; tra la Polizia Penitenziaria 204 contagiati e due deceduti; tra la Guardia di Finanza 500 contagiati e due deceduti".

"Chiediamo sicurezza per dare sicurezza, non chiediamo aumenti, ci sono altre sedi per questo, consapevoli del terribile momento che la nazione sta attraversando e nel rispetto di chi oggi ha perso il lavoro e di chi lo perderà domani", si legge nella missiva. "Apprendiamo, a seguito della definizione del Comitato tecnico scientifico, che ha stabilito le caratteristiche tipologiche del test sierologico per individuare la presenza di anticorpi contro il Covid-19 nei pazienti esposti al contagio, il Governo ha dato il via libera all'avvio della procedura pubblica d'acquisto dei kit per gli esami ematici, che dovrà essere utilizzato su scala nazionale e che vedrà, in un primo tempo, coinvolte 150mila persone suddivise per profilo lavorativo, genere e sei fasce di età. L'obiettivo «è avere un unico test nazionale", ha spiegato in conferenza stampa alla Protezione Civile il vicedirettore dell'Oms e membro del (Cts) Ranieri Guerra, sottolineando che "se andiamo ad usare diversi test con diverse performance, rischiamo di avere una difficile comparazione".

"Succederà anche per la regione Fvg?", si chiedono i sindacati Autonomi delle Forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco, preoccupati "per l’insufficiente quantitativo messo a disposizione, un ulteriore sforzo per non deludere, ancora una volta, i servitori dello Stato che giornalmente, a loro rischio e delle proprie famiglie, scendono in campo per la tutela del cittadino. Proprio per questo abbiamo scritto nuovamente al Governatore della Regione, per far sì che le parole dette non siano parole al vento. Le altre regioni si stanno prodigando sui test sierologici, coinvolgendo anche pompieri e forze dell'ordine, mentre qui in Friuli Venezia Giulia ancora non si hanno notizie in merito. Tutto tace e mentalmente, oramai, ci prepariamo alla fase due, nella quale certamente le persone proveranno a tornare alla normalità, con un pericolo subdolo e invisibile, ancor più in agguato. Facciamo quindi appello al Governatore Massimiliano Fedriga, affinché non resti indifferente e recepisca quanto prima le richieste fatte, attivando le procedure dei test per la tutela di donne e uomini che, dall'inizio della pandemia, ogni giorno garantiscono la sicurezza alla cittadinanza! Vogliamo risposte certe. Non possiamo più

attendere!", conclude la nota.