Giovedì 26 gennaio, alle 18, a Palazzo Kechler, salone centrale (Piazza XX Settembre, 14 a Udine), sarà presentato 'Fotogrammi cosmopoliti. Prospettive liberali e socialiste', il libro di Edoardo Greblo e Luca Taddio. Dialogheranno con gli autori Alberto F. De Toni, Massimo Moretuzzo e Gianfranco Carbone, moderati da Paolo Mosanghini.

Il volume è costituito da una sequenza di brevi "fotogrammi" ispirati dall’idea che il tempo dell'attualità non possa limitarsi a essere oggetto del pensiero filosofico, ma ne debba costituire il punto di partenza, in vista di quella problematizzazione del presente che oggi costituisce la ragion d'essere della filosofia.

Nelle pagine il lettore non troverà però alcuna traduzione o applicazione del sapere filosofico agli eventi che hanno drammaticamente scandito la vita di tutti noi negli ultimi due anni. Troverà piuttosto il tentativo di leggere questi eventi con uno sguardo critico e riflessivo, attento a mettere in costante relazione il locale e il globale nella convinzione che sia questa la dimensione in cui ormai si gioca il senso stesso della nostra esistenza. La postfazione del volume, dedicato al compianto direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier, è a cura di Sebastiano Maffettone.