Fotovoltaico, a Ruda il Pd incontra gli amministratori locali

Giovedì 8 luglio alle 18.30, all’Agriturismo Morsut in località San Nicolò, a Ruda, il gruppo consiliare regionale del Partito democratico promuove un incontro in presenza con un gruppo di amministratori locali per presentare la proposta di legge regionale in materia di governo del territorio e realizzazione di parchi e impianti fotovoltaici a terra, e in generale per un confronto con chi lavora a diretto contatto con il territorio.

All'incontro parteciperanno i due primi firmatari della proposta, i consiglieri regionali dem Cristiano Shaurli e Mariagrazia Santoro.