Fotovoltaico, il Governo impugna la legge Fvg

“Con l'impugnazione della legge sulla realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra abbiamo perso un’occasione per essere Regione all'avanguardia sui temi ambientali, coniugando energie rinnovabili e riduzione del consumo di suolo: per l’ennesima volta il centrodestra sull'ambiente fallisce e lascia soli cittadini e sindaci”. Così il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli dopo l'impugnazione da parte del Consiglio dei ministri della legge del Friuli Venezia Giulia 16/2021 “Misure finanziarie intersettoriali” per i limiti che impone alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini.

“Tanto tempo perso, rinvii, chiacchiere per nulla e alla fine – denuncia il segretario dem - nessuna sicurezza per territorio e Comuni che rischiano di veder scomparire migliaia di ettari di terreni naturali e agricoli. Vedremo cosa farà ora la Giunta Fedriga ma rimane la convinzione che se si trattano temi fondamentali con emendamenti in aula e mappine colorate consegnate a consiglieri di maggioranza ignari, il risultato non può essere che questo”.

“Il Pd da oltre un anno chiede alla Regione di intervenire e di non lasciare soli i nostri Comuni o – sottolinea Shaurli - di scaricare su di loro responsabilità come avviene nell’aspetto della norma impugnata dal Governo. Lo chiediamo di nuovo: la Regione usi la sua autonomia per pianificare, per programmare con serietà il futuro del proprio territorio”. Per l'esponente Pd “non solo si è perso oltre un anno per arrivare a questa impugnazione ma non si è nemmeno scelto di incentivare il fotovoltaico sugli edifici e, se a terra, sulle tantissime ex aree industriali e militari dismesse che caratterizzano la nostra Regione anche sostenendone la bonifica. Una battaglia – annuncia Shaurli - che continueremo dentro e fuori il Consiglio regionale”.

"Eravamo consapevoli della possibile impugnazione da parte di Governo della nostra norma, ma abbiamo lavorato nella direzione giusta e infatti il Ministero della Cultura ci ha dato ragione esprimendo parere favorevole ai nostri 'vincoli' per le installazioni fotovoltaiche su terreni agricoli o tutelati. Ho sempre sostenuto la necessità di trovare un equilibrio tra ambiente e necessità dell'uomo, ma l'attuale situazione rischiava di vederci invasi da richieste di multinazionali straniere interessate più al profitto che alla tutela del nostro territorio".

L'assessore regionale all'Energia, la Difesa dell'ambiente e lo Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha commentato così la notizia giunta da Roma dell'impugnazione da parte del Governo "relativamente al limite di 1 megawatt che imponevamo ai terreni agricoli per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, ritenendo questo limite idoneo e stimato per l'autoconsumo di un'azienda agricola".

"La competenza, ancora di più in un momento storico come questo di crisi energetica e Pnrr, è dello Stato - ha confermato Scoccimarro -. Lo abbiamo ripetuto anche in Consiglio Regionale quando abbiamo ribadito che legiferare prima del recepimento della direttiva RED2 esponeva a possibile impugnazione del Governo presso la Corte Costituzionale come successo per Toscana ed Emilia Romagna".

"Per limitare il proliferare mega parchi fotovoltaici in Regione - ha concluso l'assessore - avevamo predisposto norme e fondi perché i Comuni e gli enti pubblici indicassero gli edifici o aree dismesse non agricole su cui poter installare impianti fotovoltaici pubblici: questo avrebbe significato meno spese per l'energia elettrica e riqualificazione di edifici e aree dissestate".