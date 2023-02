Francesco Clarotti amministratore unico di Fvg Plus

Unanimità della Giunta per le nomine, presieduta da Piero Mauro Zanin, alla proposta della Giunta regionale, tramite l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, alla carica di Francesco Clarotti ad amministratore unico della società per azioni in house (la Regione Friuli Venezia Giulia ne detiene l'85,71% del capitale) Fvg Plus, con sede legale a Udine e recentemente costituita dalla finanziaria regionale Friulia quale erede di Banca Mediocredito, passata al Gruppo Iccrea.

Dal primo marzo prossimo, Fvg Plus assumerà il ruolo di segreteria unica del Comitato di gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche Frie e del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi. Da tale data, si darà attuazione alla riforma contabile e amministrativa del sistema regionale del credito agevolato a favore delle attività produttive e del turismo, con riferimento alla unificazione dei fondi di rotazione e alla semplificazione delle procedure di intervento.

"Un secondo passaggio - si è appreso dall'assessore Zilli - sarà portare in Fvg Plus, nel 2025, anche il ramo casa che apparteneva a Mediocredito. A oggi, il suo capitale sociale è di 3,5 milioni di euro".