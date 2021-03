Franco Brussa confermato all'unanimità alla guida di Aiccre Fvg

Aiccre Fvg rinnova il suo direttivo con la “benedizione” in diretta del presidente nazionale e governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, pronto “a criticare un’Europa che ha dei meriti innegabili ma che sulla distribuzione dei vaccini si è fatta beffare dalle multinazionali”.

L’associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa si è riunita in congresso regionale, rigorosamente online, confermando alla propria guida, all'unanimità, l’uscente Franco Brussa e cooptando tra l’altro, nel Direttivo, i consiglieri regionali Franco Iacop e Furio Honsell e l'ex Sindaco di Udine Enzo Barazza. Per l’occasione sono stati indicati pure i delegati che rappresenteranno il Friuli Venezia Giulia nel Consiglio nazionale e nella Direzione nazionale di Aiccre.

Bonaccini ha avuto parole di grande stima per la locale Federazione di Aiccre, complimentandosi con l’assessore regionale Pier Paolo Roberti, anche lui presente alla videoconferenza, per aver creduto nel progetto di rinnovamento portato avanti negli ultimi anni da Brussa. Un lavoro riconosciuto anche dal presidente del consiglio regionale, Piero Mauro Zanin che, insieme al vice di Anci regionale Francesco Martines, ha ricordato l’importanza per i Comuni di avere sempre al loro fianco una realtà quale è oggi Aiccre.

Il sodalizio è, infatti, impegnato su delega della Regione nella formazione in tematiche europee degli amministratori e funzionari locali, coordinando i municipi nella stesura di progetti e gemellaggi che possano accedere a sostanziosi contributi da parte di Bruxelles.

In pochi anni questa mission ha portato alla promozione di scuole di preparazione tecnica, convegni e incontri internazionali in grado di assicurare una partecipazione effettiva ai summit dell’Onu e del Consiglio d’Europa.

Orgoglioso della riconferma Franco Brussa che alle decine di sindaci, consiglieri regionali e assessori in linea ha promesso “un’ulteriore intensificazione nelle azioni atte a favorire ogni sinergia tra enti, l’unico vero modo per superare l’attuale fase di smarrimento e paura che serpeggia tra i cittadini ma anche tra gli amministratori”.