Fratelli d'Italia chiede la revoca dell'onorificenza a Tito

“Oggi con grande convinzione il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha depositato una proposta, a prima firma Rizzetto, Foti e mia, per la revoca dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana al maresciallo Tito", riferisce la deputata triestina Nicole Matteoni.

"Un atto voluto con forza da Fratelli d’Italia Trieste, dalla comunità del Friuli Venezia Giulia e da tutti coloro che hanno sofferto e subito i drammi delle Foibe, dell’Esodo Giuliano, Istriano, Dalmata. Una volontà sottolineata non per ultimo durante le celebrazioni del 10 febbraio a Basovizza da parte del Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza e da Paolo Sardos Albertini, Presidente della Lega Nazionale".

"Ritengo che sia un atto di giustizia annullare l'onorificenza per dare nuovamente luce a una storia macchiata di sangue e più volte tenuta nascosta, proprio in virtù di appiattimento politico e di allineamento culturale. Con coerenza e determinazione stiamo portando avanti una battaglia di verità e di giustizia nei confronti di tutte quelle famiglie che oggi non chiedono risposte, ma certezze. E noi, come partito, desideriamo essere sentinelle di tale verità”, conclude Matteoni.

"È paradossale - spiega l’onorevole Rizzetto - che la legge istitutiva dell’Ordine dei Cavalieri della Repubblica preveda che non si possa annullare l’onorificenza a persone nel frattempo decedute. Da qui l’iniziativa di Fratelli d’Italia di modifica della legge per poter poi revocare il titolo di Cavaliere al sanguinario dittatore comunista jugoslavo”.

Si tratta, spiega Walter Rizzetto, “del titolo onorifico più elevato della Repubblica italiana che fu attribuito al Maresciallo Tito nel 1970. Per decenni sono stati celati, ed esclusi dalla narrazione storica e pubblica, i fatti legati a coloro che persero la vita nelle foibe, oggi che però la verità storica è stata ristabilita è assurdo che la Repubblica Italiana, da un lato, riconosca il dramma delle foibe e celebri la memoria delle sue vittime in occasione del Giorno del Ricordo e, dall'altro, annoveri tra i suoi più illustri insigniti proprio chi ordinò la pulizia etnica degli italiani in Istria e nell'Adriatico orientale”.