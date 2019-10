Fratelli d'Italia in piazza per dire no allo 'ius soli'

Coda costante e grande folla ai gazebo di Fratelli d'Italia di Pordenone e Spilimbergo per apporre la firma per dire no allo " ius soli".

"Estremamente positivo, persino al di sopra delle aspettative, il riscontro della gente che si è messa in fila copiosamente per dichiarare la propria contrarietà a uno scempio della nostra identità e della nostra cultura", così Emanuele Loperfido portavoce provinciale del partito di Giorgia Meloni. "Siamo l'unico partito rimasto coerentemente in opposizione e adesso che il governo giallorosso vuole imporre il mantra della cittadinanza a tutti a tutti i costi non faremo mancare di far sentire la nostra voce in tutte le sedi. Ci conforta la grande partecipazione e la nostra ascesa non solo nei sondaggi ma nella partecipazione a livello locale".

"Lunedì sera chiameremo tutti i nostri iscritti e simpatizzanti a raccolta insieme al senatore Luca Ciriani, al consigliere regionale Alessandro Basso per fare il punto della situazione e per rivendicare la nostra attività a livello nazionale e locale. Protagonisti dell'incontro saranno i sindaci e gli amministratori locali, in primis il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, con un obiettivo ben preciso: strutturarci ulteriormente come il partito della gente, della buona politica, del fare e della concretezza", conclude Loperfido.