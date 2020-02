Fratelli d'Italia, nuova sede a Mortegliano

Mortegliano ospiterà una nuova sede permanente di Fratelli d'Italia. Il taglio del nastro è in programma sabato 22 febbraio, alle 11, in via Udine 28. Il circolo territoriale sarà dedicato a Norma Cossetto. Introduce Marika Diminutto, dirigente provinciale FdI Udine e coordinatore regionale Riva Destra Fvg; modera Maria Attianese, giornalista e coordinatrice provincial Riva Destra Gorizia.

Previsti gli interventi di Gianni Candotto, coordinatore provinciale FdI Udine, Leonardo Barberio, consigliere regionale FdI, Fabio Scoccimarro, assessore regionale all'Ambiente, Angelo Bertoglio, vice segretario nazionale Riva Destra, Fabio Sabbatani Schiuma, responsabile dipartimento nazionale FdI e Luca Ciriani, capogruppo di Fdi al Senato. Conclude Walter Rizzetto, coordinatore regional di Fratelli d'Italia