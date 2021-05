Fratelli d'Italia, nuovo incarico per Marika Diminutto

Incarico regionale per Marika Diminutto, presidente del Circolo territoriale di Fratelli d'Italia "Norma Cossetto" Riva Destra Mortegliano e membro dell'Assemblea Nazionele FdI: sarà, infatti, responsabile Friuli Venezia Giulia di Fratelli d’Italia del dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili.

La notizia è arrivata sabato mattina con una lettera firmata dal Coordinatore regionale Walter Rizzetto: "Certo del tuo impegno e della tua dedizione, già molte volte dimostrati, ti auguro buon lavoro".

La nomina è stata ratificata dalla responsabile nazionale del Dipartimento, Isabella Rauti, vicecapogruppo vicario di Fdi che così ha scritto: "Cara Marika sono lieta di comunicarti la nomina a Responsabile del Fvg per il Dipartimento Nazionale Pari opportunità, famiglia, valori non negoziabili. Sono certa che onorerai l'incarico ricevuto e la fiducia che ti è stata accordata, svolgendo il tuo compito nell'interesse del partito e della sua crescita, nonchè nella difesa e tutela dei temi oggetto di azione del Dipartimento".

“Sono estremamente onorata della nomina", commenta Diminutto. "Sono profondamente riconoscente a Rizzetto e Rauti, in quanto hanno dimostrato che l’impegno e il lavoro svolto nel nostro partito vengono sempre riconosciuti. Sono pronta a mettere a disposizione le mie capacità per il bene degli italiani, esprimo la mia profonda gratitudine per la stima e la fiducia che il partito ha riposto nella mia persona".

"Sono certa di assolvere al meglio delle mie possibilità questo prestigioso ruolo, dando con spirito propositivo un contributo concreto alla formulazione e allo sviluppo di idee e di soluzioni. I dipartimenti, fortemente voluti dal Presidente Giorgia Meloni, hanno una funzione importante di sostegno e di aiuto alla copiosa azione amministrativa dei nostri parlamentari, ne sono cosciente e non deluderò le aspettative".