Fratelli d'Italia, presepe in tutte le scuole

Promuovere la diffusione dei presepi nelle scuole del Friuli Venezia Giulia. È questo l’obbiettivo della proposta depositata dal gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia. La mozione "impegna Presidente e Giunta regionale a favorire, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il supporto dell’Ufficio scolastico regionale, la diffusione e l’esposizione del presepe durante il periodo natalizio nelle scuole".

"Per chi crede ma anche per chi non crede, il presepe è una tradizione profondamente radicata nella nostra cultura" spiega Alessandro Basso, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia. E’ una gioia per i bambini e i ragazzi ed è un simbolo di pace e serenità. Un Paese che rinuncia alla propria cultura e alle proprie tradizioni è un paese che rinuncia a se stesso".