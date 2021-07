Fratelli d'Italia sostiene i referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali

"Fratelli d'Italia sosterrà i referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali", spiega il coordinatore regionale Walter Rizzetto. "Restano dubbi sulla custodia cautelare e sull'abolizione della legge Severino, perciò invitiamo simpatizzanti ed elettori a votare 'no' a questi due quesiti e 'sì' agli altri quattro".

"Condividiamo molti temi del referendum, anche perché sono il frutto di emendamenti che abbiamo presentato alla riforma dell'ordinamento giudiziario. Ovviamente ognuno può votare quello che ritiene, invito solo i nostri amministratori che dovessero assumere una linea diversa a non usare in questo caso il nome di FdI. La libera scelta è legittima e ci mancherebbe, ma il suo uso strumentale non è opportuno”, conclude Rizzetto.