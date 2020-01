Botta e risposta a distanza tra il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e Nicola Fratonianni, deputato di Leu sull’ipotesi di posizionare delle fototrappole ai confini tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, per intercettare i clandestini. “Una cialtronata bella e buona, una indecenza” ha detto Fratoianni, sottolineando come lo strumento proposto dai leghisti sia solitamente usato per intercettare animali selvatici.

"Fratoianni – replica Fedriga – il quale sostiene non esista alcun problema legato all’immigrazione via terra, è l’esempio chiaro di una sinistra che non conosce il territorio e che vorrebbe umiliare il Friuli Venezia Giulia. Il deputato di Leu ci dia l’indirizzo del suo ufficio – conclude il Governatore - e faremo un collegamento diretto con la frontiera, così potrà ricevere tutti gli immigrati clandestini che desidera, senza gravare sulla gente del Friuli Venezia Giulia".