Frecce Tricolori, Fedriga in campo per Grado e Lignano

Dopo le polemiche per il possibile annullamento degli spettacoli delle Frecce Tricolori a Grado e Lignano, anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, scende in campo. "Questo pomeriggio - fa sapere Fedriga - ho parlato personalmente con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini: Regione e Governo stanno lavorando assieme per evitare che il Friuli Venezia Giulia possa vedersi privato degli air show della Pattuglia Acrobatica Nazionale che, da 30 anni, rappresentano un momento importante per la comunità regionale e un'occasione preziosa di promozione per il territorio".