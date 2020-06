Fregate all'Egitto, non si placano le polemiche

“Leggere, dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, da fonti vicine al Ministro della Difesa, che l’affare commerciale con l’Egitto ‘può essere d’aiuto alla ricerca di verità su Giulio Regeni’ mi lascia sbigottito”, afferma così il consigliere regionale Furio Honsell circa le dichiarazioni di Carlo Miceli apparse sulla stampa in data odierna.

“Dopo più di quattro anni di silenzio e insabbiamenti da parte dell’Egitto, la misura dovrebbe essere colma. Questo Governo dovrebbe indignarsi e adottare misure forti, come ad esempio richiamare l’ambasciatore come avevo suggerito; invece, non solo vende armi a un Paese che non rispetta i diritti umani, ma vuole anche farci credere che questa compravendita possa ritornare utile nella ricerca della verità".

“Ebbene mi dissocio totalmente. Credo, infatti, che, al contrario, questo affare dimostri un sostanziale disinteresse per la ricerca di verità e giustizia su quanto accaduto al nostro corregionale. Troppo poche le voci fuori dal coro appartenenti alla maggioranza di Governo che hanno cercato di opporsi a questa compravendita, sono sconfortato da ciò. Per quanto mi riguarda non smetterò, nel mio piccolo, a chiedere che venga fatta luce su questa terribile vicenda", conclude Honsell.