Friulano in Rai, la Fnc Ugl incontra Roberti

Il tema dello sviluppo di trasmissioni in lingua friulana da produrre presso la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia è stato al centro di un incontro tra la Fnc Ugl, l'Assessore regionale Pierpaolo Roberti e i rappresentanti dell'ARLeF William Cisilino ed Eros Cisilino, anche in riferimento a un confronto di proposte e riflessioni, sulla prossima scadenza, il 29 aprile, della convenzione dell'offerta in lingua friulana tra Governo e Rai.

Nell'incontro Roberti, che riveste anche la carica per la tutela delle lingue minoritarie, ha assicurato l'impegno dell'Amministrazione regionale a supporto dell'applicazione concreta di un diritto, sancito da normative regionali, statali ed europee, che da troppi anni attende ancora una piena applicazione.

"Nella lettera che ho indirizzato assieme al presidente del Consiglio regionale al premier Draghi nelle scorse settimane la Regione - ha ribadito Roberti - sollecita il potenziamento dell'offerta televisiva e radiofonica Rai in lingua friulana, il rafforzamento della sede di Udine quale centro di produzione, investimenti in campo tecnologico, e visibilità dei programmi anche sul web e nei socia! media. Abbiamo richiesto anche una maggiore presenza della Regione nella Commissione consultiva prevista dalla convenzione affinché si possa svolgere un monitoraggio almeno trimestrale del mantenimento degli standard".

La delegazione Fnc Ugl, rappresentata dal segretario nazionale Fabrizio Tosini, da Franco Fiori, componente del coordinamento nazionale collegati in videoconferenza, e dal segretario regionale Marco Rasi, ha trovato una grande sintonia sulle tematiche trattate, sia sugli aspetti tecnici e normativi, che aspettano ancora uno sviluppo concreto, per ottenere un diritto, sia per l'importanza sociale e culturale, una tematica che si affaccia su un bacino d'utenza quasi ineguagliato di circa seicentomila persone, secondo solo alla lingua sarda.

Il sindacato ha constatato che persiste una forte discriminazione nei confronti della lingua friulana rispetto alla trattazione di altre lingue minoritarie oggetto di tutela e chiede un rafforzamento dei programmi e la nascita dell'informazione anche sotto la forma di giornali radio e telegiornali che trovi anche concretezza nello sviluppo di media audiovisivi negli interessi delle intere comunità dei friulani nel mondo.

"Ci sono puntualmente e periodicamente manifestazioni di una tale richiesta reale dalle persone interesssate alla lingua friulana, menziniamo ad esempio l'attuale raccolta firme che si può trovare su change.org. Il potenziamento produttivo del nucleo di Udine, che si deve ispirare nelle logiche a quanto avviene per la lingua ladina, non può continuare a essere ignorato", spiegano dalla Fnc Ugl.

"Costituisce una grandissima opportunità di carattere generale e, soprattutto, rappresenta la capacità di sviluppare nuovi e più ampi livelli occupazionali. Il riconoscimento di redazioni giornalistiche e strutture programmi dedicate, costituisce una reale presa di posizione nei confronti della tutela della lingua, pensare di accorpare impropiamente tale realtà con un bacino d'utenza così ampio ad altre strutture di lingue differenti, rappresenta già una forma di discriminazione, altrettanto vale se c'è una politica aziendale volta a favorire l'esternalizzazione delle attività. La Rai deve attivarsi per mettere il nucleo produttivo di Udine nelle condizioni di vedersi riconosciuto il ruolo di nuovo polo produttivo su cui far convergere forze e mezzi, mettendo la sede nelle condizioni di poter ottemperare integralmente alle normative".