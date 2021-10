Friuli col vento in poppa, vagone di testa del Nordest

Friuli-Venezia Giulia al centro. Non è solo un concetto politico per Sergio Emidio Bini, lui uomo di centro fino all’osso, ma è anche il focus della politica economica che sta portando avanti come assessore regionale alle Attività produttive. E lo fa nonostante le gufate di una parte, per fortuna marginale ancorché rumorosa, sia della politica sia dell’imprenditoria che con analisi funeste mette in pratica una sorta di masochismo mediatico. I numeri secondo Bini, infatti, dicono esattamente il contrario: in questo primo scorcio di post pandemia l’economia cresce, gli ordini fioccano, nuovi investitori arrivano, l’occupazione tiene… e il meglio deve ancora arrivare, non appena entreranno in circolo in maniera combinata i nuovi fondi europei, le risorse regionali e i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Partiamo dall’attualità: vedendo le manifestazioni contro il Green Pass e il blocco del porto di Trieste, che fase pensa stia attraversando la crisi pandemica? “Voglio fare un plauso al fatto che la politica del governo Draghi sul tema del Green Pass sia ancorata al rispetto delle regole, senza fare passi indietro. Oltre l’80% della popolazione si è vaccinata spontaneamente e, per altro, gratuitamente, e questa maggioranza va rispettata. Bene quindi che le istituzioni abbiano saputo tenere la barra dritta”.

Cosa rischiamo altrimenti? “Queste manifestazioni, che vanno oltre al diritto costituzionali di espressione delle proprie idee, creano un danno economico diretto e immediato, ma anche un danno di immagine da non sottovalutare. Il porto di Trieste negli ultimi anni ha aumentato notevolmente il valore della produzione e ha assunto un ruolo internazionale di primo piano. In un momento in cui il Friuli-Venezia Giulia e l’intera Italia hanno ripreso a crescere, spiace quindi assistere a iniziative come queste che generano soltanto inutili divisioni”.

Ma chi protesta dichiara di lottare per la libertà… “La libertà non va confusa con l’anarchia. La libertà ha bisogno di regole che vanno rispettate e fatte rispettare. E chi parla poi di dittatura credo non abbia studiato né la storia né l’educazione civica”.

Facciamo un passo indietro: qual è il bilancio delle amministrative per Progetto Fvg, lista civica che lei ha fondato e di cui è alla guida? “Stiamo lavorando molto bene, in maniera importante e in tutte le province, grazie a un nuovo direttivo composto da gente di qualità che ha molta voglia di fare. Il bilancio delle elezioni comunali è molto positivo: abbiamo espresso tre vicesindaci a Latisana, Tarcento e Ronchis e a Pordenone partendo da zero abbiamo creato una nostra presenza”.

Qual è il vostro prossimo obiettivo? “Rimanendo ancorati in maniera granitica al centrodestra, che è la nostra genesi, stiamo già lavorando alle amministrative della primavera 2022, che riguarderanno Comuni importanti come Codroipo, Lignano Sabbiadoro, Gorizia, Monfalcone, Casarsa della Delizia, Cormons e Azzano Decimo, solo per citare alcuni. Radicandoci sul territorio vogliamo dare così il nostro contributo in maniera significativa al centrodestra nella conferma alla guida della Regione nella scadenza del 2023”.

Alla luce di quanto sta accadendo a livello nazionale, secondo lei nascerà mai una Lista Fedriga? “Progetto Fvg è nato come lista a sostegno della candidatura di Massimiliano Fedriga alla presidenza del Friuli-Venezia Giulia e continueremo a dare il nostro contributo. Sarà lo stesso Fedriga a dettare se, quando e come far nascere una sua lista. Io sono a disposizione”.

In politica economica in Friuli nell’arco di un anno siamo passati da zero idee a tante proposte ma sparpagliate e spesso superficiali: cosa sta succedendo? “Da troppo tempo sento gente lamentarsi dell’andamento economico e della gestione politica del Friuli e gli inviterei a fare un’analisi attenta dei numeri. Il Friuli sta crescendo al di sopra della media nazionale, il manifatturiero continua a svilupparsi, i consorzi industriali continuano a ricevere richieste di insediamento – solo sulla mia scrivania ci sono dossier per 1,5 miliardi di investimenti – e l’occupazione ha tenuto anche nei mesi più bui della pandemia. Anche i corpi intermedi della società stanno lavorando bene e con loro ho una interlocuzione costante e costruttiva e assieme abbiamo già licenziato la legge Sviluppoimpresa. E non finisce qui: nei prossimi mesi avremo nuove opportunità di crescita grazie ai fondi europei, alle risorse regionali e al Pnrr. Basta quindi piangerci addosso!".

In che senso? “Avverto un masochismo eccessivo che mette in evidenza solo le poche note negative, mentre a me piace ragionare di presente e soprattutto di futuro che è la dimensione di cui hanno bisogno le giovani generazioni. Il Friuli dopo anni di rallentamento è tornato a essere uno dei vagoni di testa del Nordest”.



Come è andato il voucher Turesta? “Per essere un incentivo nuovo inventato da noi ha richiesto un po’ di rodaggio all’inizio, ma sta funzionando molto bene e sono già numerose le richieste di adesione in previsione della stagione invernale. Ringrazio anche le opposizioni che in aula consiliare hanno consentito di migliorare uno strumento che sostiene sia le famiglie sia il mondo delle vacanze”.

Che PromoTurismoFvg ha lasciato l’ex direttore Lucio Gomiero?

“Grazie al suo lavoro oggi è una società ordinata con professionisti di alta qualità e nei prossimi anni crescerà ancora quale braccio operativo necessario della Regione”.

E il marchio IoSonoFvg? “Dopo il succedersi e l’accavallarsi di tanti marchi, questo vuole rappresentare con forza l’identità dell’intera regione. Siamo partiti dall’enogastronomia, ma IoSonoFvg vuole essere il brand unico per tutti i settori economici”.

Sperando che nel 2022 il turismo torni alla normalità, su cosa punterete? “Seppur condizionato ancora dalla pandemia, stiamo archiviando un 2021 che ha dato risultati eccellenti. Per il prossimo anno spingeremo di più su tv e testate nazionali e internazionali puntando sul turismo slow e non di massa”.

Che immagine proporrete della nostra regione ai turisti stranieri e italiani? “Regione piccola ma con tutto. Per un turista è molto difficile trovare una varietà di ambienti, culture, sapori così ampia concentrata in un territorio limitato come il nostro”.

Poi però il turista arriva qui… “In questi ultimi anni abbiamo lavorato in maniera chirurgica sulle nostre debolezze, investendo sui luoghi e sulle strutture in cui poi l’ospite si immerge. Per citare alcuni iniziative, la ristrutturazione di terrazza mare a Lignano, l’attracco crocieristico a Monfalcone e Trieste, l’ammodernamento di alberghi e appartamenti a uso turistico… basta vedere le gru sullo skyline di Lignano per capire che qualcosa sta profondamente cambiando”.