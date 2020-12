Friulia, interrogazione sull'ingresso in Bioman

"Friulia, come società della Regione, deve essere uno strumento per lo sviluppo del territorio, non seguire esclusivamente logiche finanziarie". Ne è convinto Giampaolo Bidoli, consigliere regionale del Patto per l'Autonomia, rivolgendo alla Giunta Fedriga un'interrogazione sulla recente notizia dell'ingresso della finanziaria regionale Friulia S.p.A. nel capitale sociale di Bioman.

L'azienda, che ha sede a Maniago e tratta una ingente quantità di rifiuti urbani solidi, per la maggior parte provenienti da fuori regione, riceverà - fa sapere il consigliere - il supporto di Friulia per il suo piano di sviluppo e potenziamento con 4 milioni di euro di partecipazione al capitale sociale e altrettanti di finanziamento.

Alla luce del nuovo progetto, Bidoli interroga la Giunta per sapere se "la natura della partecipazione di Friulia sarà meramente finanziaria o se comporterà un'attività di stimolo e indirizzo dell'operato di Bioman verso una sempre maggiore sensibilità per la riduzione degli impatti sul territorio circostante, attraverso la realizzazione di opere di compensazione".

L'azienda, infatti, sostiene ancora il consigliere del Patto per l'autonomia, "si era impegnata a realizzare un impianto di teleriscaldamento, più volte sollecitato dall'amministrazione comunale e che la comunità di Maniago attende ormai da anni, quale intervento a parziale compensazione del pesante impatto ambientale derivante dall'attività, ma - rileva Bidoli - non se ne fa menzione nell'elenco delle azioni che saranno realizzate grazie all'iniezione di capitale e al finanziamento annunciato da Friulia".

Non da ultimo, il consigliere del Patto per l'Autonomia chiede chiarezza all'esecutivo regionale sulla coerenza con la missione di Friulia del rilevante sostegno economico riconosciuto dalla finanziaria a un'impresa solida e florida come Bioman, a fronte di un "impatto occupazionale relativamente modesto, soprattutto nella congiuntura storica ed economica in cui ci troviamo".