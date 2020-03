Fronte comune contro il Coronavirus

"Il gruppo del Pd ringrazia tutti gli operatori che da giorni stanno operando in prima linea per affrontare e contenere l'emergenza Coronavirus. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni serviranno ancora continue informative da parte dei livelli istituzionali per contribuire a diffondere informazioni corrette. Il Pd continuerà a tenere una linea responsabile". Lo ha detto il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello intervenendo oggi in Aula a margine dell'informativa da parte della Giunta regionale sull'emergenza Coronavirus.

"In questo momento di difficoltà la politica tutta – ha continuato Bolzonello – deve essere schierata da un'unica parte, con un atteggiamento responsabile da parte di tutti. Noi abbiamo tenuto un comportamento adeguato al momento, cosa che purtroppo non hanno fatto tutti, con tentativi di scaricare presunte colpe sul Governo nazionale".