Fulmine a ciel sereno per Buja e Colloredo

Che ne dite se i Comuni di Buja e Colloredo di Monte Albano diventano una sola grande realtà amministrativa? Che si tratti di una provocazione, “un sasso nello stagno” come l’ha definita il sindaco di Colloredo, Luca Ovan, oppure di un’idea che ha bisogno di essere sviluppata e richiederà del tempo e il coinvolgimento di tutti, secondo il primo cittadino bujese, Stefano Bergagna... sta di fatto che il sasso lanciato nei giorni scorsi ha sollevato un mezzo tsunami.

Quando si ragiona di fusione tra Comuni in Friuli serve molta prudenza, lo sanno perfino i sassi, perché i progetti naufragati sugli scogli invalicabili del No al referendum non si contano, con la sola eccezione di Rivignano-Teor, dove pure le cose pare funzionino bene e gli sfracelli paventati ovunque dai detrattori della fusione non pare si siano per il momento verificati.

Altri tentativi invece si sono letteralmente schiantati e altri ancora non hanno preso neppure forma, come nel caso della fusione tra Buja e Treppo Grande, proposta in passato quando le maggioranze nei rispettivi Consigli comunali erano dello stesso colore.



“Si tratta di un’iniziativa presa a titolo personale - si è affrettato a precisare Ovan -, perché la situazione nella quale versano i municipi è nota. Posso contare su soli sei dipendenti e fatico a garantire i servizi essenziali a partire dal lavoro dell’ufficio anagrafe rimasto vuoto. Abbiamo voluto smuovere le acque, anche se le reazioni non sono state molto positive. Si tratta di un’idea che ha bisogno di essere elaborata e costruita perché dobbiamo ragionare in prospettiva”.Ovan fa probabilmente riferimento ai mugugni ascoltati oltre che da alcuni cittadini convinti che la fusione decreterebbe la svendita di Colloredo, anche dalla sua maggioranza e alle reazioni non propriamente benevole da altri Comuni, forse anche a causa del fatto che la nuova realtà amministrativa, se mai dovesse arrivare, manderebbe all’aria molti degli equilibri attuali.L’alzata di scudi se l’attendeva anche il primo cittadino buiese: “Le difficoltà di ragionare su questo tema - conferma Bergagna - sono molte, è inutile nasconderlo, ma dopo aver detto con convinzione no alle Uti calate dall’alto dobbiamo ragionare su cosa costruire. Dopo una guerra restano molte macerie e bisogna fornire un’alternativa credibile. Il percorso in questo caso sarebbe ben diverso, perché ogni realtà si terrebbe il suo municipio. Il dibattito è all’inizio, ma Buja non ha mai fatto mistero di essere disponibile a collaborare con i Comuni contermini per garantire servizi adeguati ai cittadini. Si tratta semplicemente di trovare una soluzione equilibrata, redigendo lo statuto di un nuovo ente locale che fissi con cura i dettagli e garantisca l’identità di ogni territorio. E poi tutto sarà comunque sottoposto al giudizio dei cittadini tramite un referendum che credo sia uno degli strumenti più democratici che esistano. Vediamo cosa ne pensa la gente dopo aver accompagnato questo percorso con un’adeguata preparazione del terreno. E pace se altri territori si preoccupano dell’alterazione degli equilibri di potere. Di certo soprattutto ai Comuni più grandi la nuova realtà darebbe fastidio”.