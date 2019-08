Fuori la politica dalla scuola. E’ questa la nuova campagna lanciata dal sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint che, dopo telecamere e più stringenti controlli nei confronti di chi lavora con i minori, lancia ora una nuova battaglia, per dire no ai professori schierati. “Credo che tutti sappiano, ma pochi hanno il coraggio di dirlo...”, scrive il primo cittadino sul suo profilo Facebook. “La vicenda è la seguente: recentemente Nicola Porro ha pubblicato un post nel quale un’insegnante denuncia quanto la scuola sia politicizzata a sinistra. Io commento dicendo che ho ricevuto alcune segnalazioni in tal senso piuttosto preoccupanti da un buon numero di ragazzi, di genitori e perfino da qualche insegnante”, spiega Cisint.

“Hanno confessato con molta paura e in assoluto incognito. Ho aggiunto che a settembre valuteremo se far partir un servizio di ascolto per i nostri giovani, i genitori e gli insegnanti. A Monfalcone abbiamo un ottimo professionista, il garante dell’infanzia e adolescenza, che riservatamente saprà ascoltare e poi, eventualmente, nei casi che riterrà gravi, deciderà se coinvolgere gli organi preposti”.

“Apriti cielo”, prosegue Cisint. “Selvaggia Lucarelli spara a zero contro di me: La sindaca leghista di Monfalcone vuol fare le liste di proscrizione! Ma come, non siete per la verità sempre e comunque? Non siete per la democrazia e la libertà di opinione? E allora perché l’ascolto genera una tal angoscia? Male non fare paura non avere e se non avete la coscienza sporca state sereni. Vergogna è altro, è usare i ragazzi”.

Al fianco del sindaco di Monfalcone ieri sera si è schierato anche il governatore Massimiliano Fedriga che, dal palco della festa della Lega Romagna, ha manifestato la propria solidarietà: "Cisint sta subendo attacchi incredibili perché ha detto cose ovvie".

La polemica politica arriva immediatamente anche in regione. “All'arroganza e alla boria leghista non c'è mai fine. La foga epuratrice ora ha individuato un altro nemico da additare alla pubblica piazza: adesso è il turno degli insegnanti “di sinistra”, colpevoli solo di non condividere l’opinione di governo e di esprimere liberamente le proprie opinioni. Di questo passo toccherà presto a chissà chi altro, tutto per instillare il pensiero unico”. A dirlo è il vice capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti.

“Ma siamo matti? Da settembre quindi a Monfalcone, e non solo pare, avremo le nuove liste di proscrizione, magari da pubblicare sui social, così tanto per creare le campagne d’odio tanto care a Salvini e ai suoi sodali, grazie alla segnalazione anonima di studenti (magari arrabbiati per un brutto voto loro assegnato da quegli stessi prof), di insegnanti che si sono “permessi” di criticare qualche provvedimento, nazionale o locale che sia, dei governi a guida leghista. Complimenti, davvero: solo nel Ventennio, con il famoso Manifesto dei professori fascisti, o nei regimi comunisti dell’est Europa, (per stare più vicino a noi) si sono visti atti del genere, contro ogni libertà di pensiero e opinione. Il delirio di onnipotenza non ha limiti, non c’è che dire. Al di là di tutto, brutti segnali davvero, da non sottovalutare”, conclude Moretti.

"La sindaca Cisint vuole dare una stretta alle libertà individuali e far sì che la Lega attui un controllo invasivo sulla società civile e nella vita quotidiana, attraverso le amministrazioni locali come al Governo nazionale. Così a Monfalcone, anche prendendo di mira la scuola, si sta realizzando con fredda coerenza la 'società illiberale' di Orban e Salvini", afferma la senatrice Tatjana Rojc.

Chiedendosi "se sia questo il retropensiero della destra sulla regionalizzazione della scuola", la senatrice indica che "oggi si cercano delatori per scoprire gli 'insegnanti di sinistra', domani tocca a qualche 'sindacato che fa politica', poi arriva il censimento delle minoranze e da lì il campo di caccia è libero. Che bisogno ha un partito quotato verso il 40% di andare a scovare qualche insegnante che magari ha la colpa di dirsi antifascista, come fosse una bestemmia? Questa - sottolinea la parlamentare - è la domanda decisiva, e la risposta è semplice: nessun regime tollera voci fuori dal coro, nemmeno minoritarie".

"Cisint è data come candidata in pectore alla successione a Fedriga e - osserva Rojc - fa a Monfalcone esperimenti di futuro regime, in cui le opinioni politiche sono elemento di discriminazione, demonizzazione e ghettizzazione. Si viene 'schedati' in base all'etnia, alle opinioni, alla religione, magari - conclude - se sei un cattolico che ascolta Papa Bergoglio".

"L’ipotesi della sindaca di Monfalcone Cisint di schedare gli insegnanti di sinistra viola gli articoli 21 e 33 della Costituzione, insulta la dignità professionale di una intera categoria e dimentica che il sindaco non ha poteri di intelligence di alcun genere e nell’esercizio del suo mandato deve rispettare tutti i cittadini, non solo la parte che l’ha eletto", dichiara il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg). "I cittadini di sinistra non sono un corpo estraneo della società ma ne sono parte integrante. Con queste uscite – illegali e inattuabili – la sindaca non fa che confermare la sua lontananza dai principi basilari della convivenza civile e democratica, come già altre volte emerso in occasioni di atteggiamenti, proclami e decisioni a stampo razzista e xenofobo, che hanno non di rado posto proprio la scuola al centro, che dovrebbe essere un luogo di inclusione e dialogo e non di segregazione".

"Ho passato l’intera mia vita lavorativa nel mondo dell’università e della ricerca e lo dico più da professore che da politico o ex rettore: ogni agenzia educativa, non importa di che ordine o grado, funziona solo se è un luogo aperto intellettualmente, socialmente e umanamente e una visione greve e settaria non solo è ingiusta ma dannosa per tutti, compresi quellu che credono di beneficiarne. Open Sinistra Fvg presenterà un’interrogazione in Consiglio Regionale e una mozione per impegnare la giunta regionale a favorire progetti e iniziative volte a mantenere la scuola un luogo di pubblico e aperto dibattito", conclude Honsell.