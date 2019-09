Fvg, 10 milioni per il fondo di rotazione in agricoltura

"Attraverso il prossimo assestamento di bilancio la Regione stanzierà ulteriori risorse per gli investimenti a favore del territorio e delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Tra gli interventi più rilevanti inseriti nel documento finanziario rientra la destinazione di 10 milioni di euro a favore del settore agricolo, ma non mancheranno azioni mirate per il turismo, come i 300mila euro destinati allo studio di fattibilità sulla valorizzazione del polo sciistico di Sappada".

Questo il commento dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, dopo l'approvazione preliminare da parte della Giunta del disegno di legge sulle 'Misure finanziarie intersettoriale', che verrà quindi sottoposto al vaglio del Consiglio regionale.

Nello specifico, Zilli ha spiegato che "grazie a questa manovra verrà rifinanziato il Fondo di rotazione in agricoltura, attraverso il quale si concretizzerà l'intervento straordinario di sostegno alla Cantina di Rauscedo che ne consentirà il riassetto economico e favorirà il rilancio di questa importante realtà ora in forte difficoltà".

Un'azione sviluppata di concerto da Zilli e dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, il quale ha evidenziato che "la decisione di intervenire attraverso il Fondo di rotazione è stata adottata dopo un costruttivo confronto con i soci e i creditori della Cantina di Rauscedo. Tramite questo strumento finanziario garantiremo liquidità alla cooperativa, con benefici sia per i soci sia per la cooperativa stessa, ma non si tratterà di un beneficio a fondo perduto. I fondi saranno infatti restituiti alla Regione dilazionati nel tempo, ma su di essi non verranno applicati interessi".

Zannier ha quindi rimarcato che "si tratta di un passaggio importante per la prosecuzione delle attività della Cantina. La Regione sta inoltre studiando ulteriori forme di sostegno, mirate e temporanee, a questa realtà alla quale afferiscono oltre 400 imprese del territorio".