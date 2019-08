Fvg, a Fedriga chiediamo più sobrietà

"Le obiezioni che il Ministero per lo sviluppo economico muove al totem dei 5 anni di residenza e al trasferimento dei fondi dall'accoglienza ai rimpatri sono le stesse che noi di Open Sinistra Fvg abbiamo fatto sia in aula - attraverso la presentazione di emendamenti puntuali - sia sulla stampa al momento della discussione delle leggi in questione", spiega il consigliere regionale Furio Honsell.

"Si conferma che le nostre critiche e la nostra opposizione non sono strumentali ma basate su fatti oggettivi e che l'ossessione ideologica come strumento guida della legislazione regionale è un criterio politico e normativo che non regge alla prova dei fatti. Dal presidente Fedriga ci si attenderebbe maggiore sobrietà e un metodo di governo più inclusivo e razionale".