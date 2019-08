Fvg, al lavoro anche senza il supporto del M5S

"L'amministrazione regionale di centrodestra non ha bisogno dei numeri del M5S per poter governare la Regione". Lo fa presente il consigliere regionale della Lega Simone Polesello, rivolgendosi in particolare alle recenti dichiarazioni rilasciate dal Gruppo consiliare pentastellato.

"Fino ad oggi, come accadrà anche in futuro, le principali politiche di cambiamento e di innovazione per il Friuli Venezia Giulia le abbiamo approvate anche senza il supporto del Movimento 5 Stelle", incalza Polesello, a detta del quale "l'azione di centrodestra procederà nel solco del buongoverno e del buonsenso per rispondere in maniera coerente al mandato che gli elettori ci hanno dato. In questi mesi abbiamo visto tutto e il contrario di tutto, tuttavia, osservare il M5S che definisce blanda l'azione di Governo regionale fa quantomeno riflettere.

"Dopo solo un anno alla guida della Regione Friuli Venezia Giulia, sono già numerosi gli interventi strutturali che il centrodestra ha fatto - così ancora l'esponente di maggioranza -. Posso ad esempio citare le politiche per la famiglia, con gli asili nido gratuiti dal secondo figlio in poi, o il trasporto pubblico extraurbano scontato del 50% per gli studenti. Doveroso ricordare anche il sostegno alle attività produttive: infatti l'Irap è stata tolta per chi investe in montagna e cancellata per tre anni in tutta la regione per i nuovi investimenti. Non dimentichiamo poi il nuovo patto Stato/Regione che ci consente di tutelare i nostri cittadini trattenendo più risorse in Friuli Venezia Giulia, inoltre abbiamo investito sulle infrastrutture, dato maggiori risorse agli enti locali garantendo loro più autonomia e, rispetto al passato, investito maggiormente sulla sicurezza.

"Certamente - chiosa Polesello - la nostra attività amministrativa non si conclude qui poiché abbiamo tantissimo lavoro da fare per rimediare ai disastri targati Pd&Company, tuttavia ritengo che l'attuale Giunta sia sulla buona strada per conseguire dei meritati successi. Anche se il M5S decidesse di incalzarci con più forza, in ogni caso non riuscirebbe a impensierirci né tantomeno a scalfire la nostra azione di governo".