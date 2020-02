Fvg alla fiera internazionale di Cannes

Promuovere i vantaggi competitivi per le imprese che intendono investire in Friuli Venezia Giulia. È questo lo scopo della presenza della Regione alla fiera internazionale dedicata agli investimenti immobiliari (Mipim), che si svolgerà dal 10 al 13 marzo al Palazzo dei Festival di Cannes. In quell'occasione l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa - che sarà ospitata all'interno del Padiglione Italia - promuoverà il Fvg come destinazione di eccellenza per gli investimenti internazionali, illustrando vantaggi e caratteristiche distintive uniche offerte dal territorio; tra questi la centralità della posizione, le eccellenze del sistema scientifico ed economico, la qualità delle infrastrutture e dei trasporti, nonché l'importante sistema di incentivi regionali e di agevolazione nell'accesso al credito.

Un focus specifico sarà dedicato ai progetti immobiliari riguardanti lo sviluppo di centri logistici, insediamenti industriali e investimenti nel settore immobiliare turistico, ovvero gli asset più rilevanti dell'offerta di investimento regionale. A tal proposito verrà illustrato un pacchetto di interventi in Friuli Venezia Giulia per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro. In occasione del Mipim saranno numerosi i momenti a disposizione della Regione per valorizzare, con incontri mirati destinati a potenziali investitori, le opportunità insediative e i progetti immobiliari del territorio, messi a punto con il sistema dei consorzi di sviluppo economico locale.

Con una presenza stimata di più di 26mila visitatori, 4mila espositori e oltre 6mila investitori, Mipim 2020 rappresenta un'opportunità fondamentale per far conoscere all'estero il Friuli Venezia Giulia, la sua capacità di fare sistema, la dinamicità del suo tessuto economico, le sue potenzialità di innovazione, favorendo l'attrazione di investimenti dall'estero e l'insediamento di nuove attività economiche per fare crescere il territorio.

Nei suoi primi mesi di operatività, l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ha avviato per la Regione un percorso di ricerca e di accompagnamento di investitori in Friuli Venezia Giulia, che sta già mostrando i primi frutti con visite mirate e dossier su misura per nuovi insediamenti e investimenti. Inoltre, un portfolio di proposte strategiche sviluppate insieme ai Consorzi di sviluppo economico locale è stato illustrato a tutti i desk internazionali dell'Ice per la promozione presso i rispettivi mercati, riscuotendo notevole interesse.

Infine, per la prima volta, l'Agenzia sta mappando il flusso di investimenti esteri di potenziale interesse della regione, per definire il posizionamento del territorio in termini di vantaggio competitivo per gli investitori ma anche per individuare il target, i segmenti di mercato e i Paesi di provenienza a cui rivolgere la specifica offerta regionale.