Fvg alla sfida del futuro, incontri con Forza Italia

“Il Friuli Venezia Giulia alla sfida del futuro”, questo il titolo di un ciclo di incontri organizzati - in modalità a distanza - da Forza Italia Fvg e dedicati alle opportunità di rilancio per la Regione che vedrà coinvolte le categorie economiche e produttive regionali oltre a esperti e docenti universitari.

Il primo appuntamento, in programma lunedì 19 aprile dalle 10.30, prevede una tavola rotonda dal simbolico titolo: “Fvg, da soglia a snodo”. A declinarne il senso il senatore azzurro Franco Dal Mas: “Cogliere le opportunità offerte dal PNRR per fare della nostra regione una protagonista in Italia e in Europa, trasformandola da ultimo lembo di patria e soglia tra mondi inconciliabili a snodo dei traffici commerciali da e verso l’intera Europa”, spiega Dal Mas.

Una tavola rotonda dedicata quindi allo sviluppo infrastrutturale che si avvarrà dei contributi del presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, del presidente dell’Interporto di Pordenone Giuseppe Bortolussi, del presidente dell’Autorità portuale di Trieste Zeno D’Agostino e dei professori Alberto De Toni e Maurizio Maresca. Concluderà i lavori il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

“A questo primo evento - aggiunge il coordinamento regionale azzurro - ne seguiranno altri con le altre categorie produttive, dall’artigianato al commercio alla piccola e media impresa, con approfondimenti sui decreti sostegni in fase di conversione e gestazione. Già nel luglio scorso organizzammo un evento dal titolo 'FVG, quale ri-partenza' a cui parteciparono i presidenti regionali delle principali associazioni di categoria. Purtroppo la pandemia non ha mollato la presa, ma adesso abbiamo il dovere di riprendere il discorso interrotto perché il FVG sia in grado di cogliere le opportunità offerte a livello europeo e nazionale”.