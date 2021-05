Fvg, almeno 10 milioni per chi vive e lavora in montagna

"In arrivo 700 milioni per la montagna, grazie al Decreto Sostegni in fase di conversione alla Camera, a cui dovrebbero aggiungersene altri 100 con il Decreto Sostegni Bis". La Lega esprime grande soddisfazione "per un risultato promesso dal leader Matteo Salvini e diventato realtà anche grazie all’impegno dei ministri a partire dal responsabile del Turismo Massimo Garavaglia".

"In particolare, almeno 10 milioni saranno destinati al Friuli Venezia Giulia. In attesa che i tecnici dei ministeri formalizzino lo stanziamento, l’aspettativa è di 5,5 milioni per sostenere gli impianti di risalita, più altri 1,3 per maestri di sci e scuole di sci, più altri 3,7 milioni per le imprese turistiche danneggiate dai divieti".

“I milioni in arrivo per la montagna spiegano una volta di più perché abbiamo deciso di entrare nel governo Draghi", ha detto Matteo Salvini. "Basta con le complicazioni dei codici Ateco, con i ritardi e con le inefficienze: ora arrivano soldi veri, che si accompagnano alle riaperture fatte con buonsenso. La Lega non molla, per il Friuli Venezia Giulia e il resto d’Italia. Dalle parole ai fatti”.

"La Lega la smetta con la demagogia, mettendosi il 'cappello' governativo quando gli conviene e criticando lo stesso quando c'è qualcosa che non gli aggrada o non è in linea con la loro propaganda. Ora che la montagna del Fvg riceve 10 milioni, secondo le narrazioni della Lega, il merito sarebbe tutto loro; sono gli stessi che in Consiglio dei Ministri si sono astenuti in occasione dell'approvazione del Dl Covid e minacciavano la crisi: siano seri e coerenti nei loro comportamenti". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti commentando le dichiarazioni del segretario della Lega, Matteo Salvini riguardo ai 10 milioni destinati al Fvg per la montagna, attraverso il Dl Sostegni.

"Il Governo Draghi, come tutte le istituzioni collegiali, decide ovviamente in maniera condivisa le azioni da portare avanti. Il fatto che la Lega stia nel Consiglio dei ministri non è un buon motivo per prendersi la primogenitura di un atto che è riferibile a un intero governo, non certo alla singola azione di qualcuno. Quindi la smettano i leghisti di prendersi meriti, quando questi sono collettivi e non certo individuali. In Regione, invece, avrebbero fatto bene ad ascoltarci quando abbiamo proposto che nel “Recovery fund regionale” vi sia un’attenzione particolare alle aree interne, nel documento della Giunta regionale di ciò non vi è traccia".